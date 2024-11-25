Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi'ni değerlendirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin kasımda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak, 103,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi: