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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken, diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile geleceğimizi sağlam zeminde inşa etmeye ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:58
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        "Dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi'ni değerlendirdi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin kasımda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak, 103,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

        "Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen reel kesimin gösterdiği dinamizm geleceğe dönük makro politika çerçevemizi destekliyor. Politikalarımızı şekillendirme ve uygulama aşamasında reel sektörle istişare içinde hareket ediyoruz. Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla geleceğimizi sağlam zeminde inşa etmeye ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz."

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