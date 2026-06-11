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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır." mesajını paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır." ifadesini kullandı.

        AA'da yer alan habere göre Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay'ın özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay'ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

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