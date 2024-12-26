'Cumhurbaşkanına hakaret'e tutuklama
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan Kadir İpek, paylaşımını silmemesi sonucu tutuklandı
Giriş: 26.12.2024 - 23:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:03
Samsun'da sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanı'na hakaretten dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kadir İpek isimli şahıs, diğer sosyal medya hesabında paylaştığı hakaret içeren yazıyı silmemesi nedeniyle tutuklandı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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