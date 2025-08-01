Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, NeXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dijital dünyada yerli ve milli platformumuz NeXT Sosyal kullanıma sunuldu, Platformun ülkemiz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm teknoloji meraklılarını bu dijital yolculuğa katılmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Biz de NeXT'te yerimizi aldık."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Teknofest Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal medyada yeni bir dönem başlıyor. Yerli ve milli platformumuz artık yayında. Türkiye'nin dijital geleceğine atılan bu önemli adım hepimize hayırlı olsun. Biz de bu yolculukta NeXT'te yerimizi gururla aldık." açıklamasını yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her alanda yerli ve milli teknolojilerini geliştiren, güçlü altyapısını kuran bir Türkiye. NeXT Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "NeXT hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı da "@tcdisisleri" kullanıcı adıyla NeXT Sosyal'deki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "X'ten NeXT olmaz. Haydi Gençler, NeXT'te buluşalım. Çünkü biz yaptık." mesajını paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yerli ve milli teknolojilerini geliştiren güçlü Türkiye NeXT Sosyal'de yerimizi aldık. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz de NeXT Sosyal'deyiz. Kültürün, sanatın ve turizmin sesi artık NeXT Sosyal'de de yankılanacak. Yerli ve milli teknolojilerle kurulan bu yeni dijital meydanda biz de yerimizi aldık. Bizi @mehmetnuriersoy kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz." mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de "Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya ağı 'NeXT Teknofest' hayırlı olsun." açıklamasını yaptı. REKLAM Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Şimdi ben de buradayım, Türkiye'nin yeni milli dijital yuvası: NeXT Sosyal TEKNOFEST gençlerinin ellerinde yükseliyor. Gençlerimiz güvencemiz. Bizler başlattık, onlar tamamlayacak. Medeniyetimiz yeniden ayağa kalkacak." değerlendirmesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı ise "Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de yerli sosyal medya uygulaması NeXT Teknofest Sosyal'deyiz. Sizler de Bakanlığımızın faaliyetlerini yakından takip etmek için https://sosyal.teknofest.app/@tcsavunma hesabımızı takibe alabilirsiniz." paylaşımında bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve milli duruş artık dijital meydanlarda da güç kazanıyor. Yeni sosyal medya platformumuz NeXT'te ben de varım. Hayırlı olsun." paylaşımını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merhaba, ben de NeXT Sosyal'deyim. Bu platformun ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da NeXT Sosyal hesabında ilk olarak TEKNOFEST KKTC'de çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın mesajını alıntılayarak, "NeXT TEKNOFEST Sosyal'i çok hoş bulduk. Milli teknolojide olduğu gibi sosyal medyada da özgün ve güçlü bir adım olan yerli ve milli dijital medya platformumuz ülkemize hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.