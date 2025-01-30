Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de

        Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de

        AKM'de 47 Yıl Klasikleri konserleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 1 Şubat'ta AKM Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 00:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, AKM Opera Salonu’nda vereceği konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesindeki 47’nci yılının armağanı olarak düzenliyor.

        1975 yılında kurulan ve İstanbul’daki ilk konserlerinin mekânı olarak Galata Mevlevihanesi’ni kullanan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu kuruluşundan üç yıl sonra 1978’de konserlerini AKM’de vermeye başladı. Koro 1 Şubat’taki konserini, kurumsal tarihinin bu önemli sayfasına bir göndermede bulunmak üzere hazırladı.

        AKM’de verdiği Nevzad Atlığ’ın yönetimindeki ilk konserin repertuvarıyla müzikseverlerin huzuruna çıkacak olan koronun konserinde solistler Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel ve Merve Kıvılcımer de 1978 tarihli konserin solisti Ayla Büyükataman’ın seslendirdiği eserlerle sahne alacaklar. Şef Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserde Zeki Mehmed Ağa, Dellâlzade, Zekâi Dede, Şakir Ağa, Arif Mehmed Ağa, Dilhayat Kalfa ve Tanburi Ali Efendi’nin eserlerinin yanı sıra Karcığar köçekçe takımı icra edilecek.

        AKM’de 47 Yıl “Klasikler”- Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 1 Şubat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Batı Şeria'da 10 Filistinli hayatını kaybetti.
        Batı Şeria'da 10 Filistinli hayatını kaybetti.
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak