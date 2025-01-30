Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, AKM Opera Salonu’nda vereceği konseri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesindeki 47’nci yılının armağanı olarak düzenliyor.

1975 yılında kurulan ve İstanbul’daki ilk konserlerinin mekânı olarak Galata Mevlevihanesi’ni kullanan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu kuruluşundan üç yıl sonra 1978’de konserlerini AKM’de vermeye başladı. Koro 1 Şubat’taki konserini, kurumsal tarihinin bu önemli sayfasına bir göndermede bulunmak üzere hazırladı.

AKM’de verdiği Nevzad Atlığ’ın yönetimindeki ilk konserin repertuvarıyla müzikseverlerin huzuruna çıkacak olan koronun konserinde solistler Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel ve Merve Kıvılcımer de 1978 tarihli konserin solisti Ayla Büyükataman’ın seslendirdiği eserlerle sahne alacaklar. Şef Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserde Zeki Mehmed Ağa, Dellâlzade, Zekâi Dede, Şakir Ağa, Arif Mehmed Ağa, Dilhayat Kalfa ve Tanburi Ali Efendi’nin eserlerinin yanı sıra Karcığar köçekçe takımı icra edilecek.

AKM’de 47 Yıl “Klasikler”- Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 1 Şubat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.