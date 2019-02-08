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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen BM soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Altun, "Türkiye'nin bulguları BM raportörünün sonuçlarıyla benzer. Kaşıkçı vakası konusunda şeffaflık olmaması endişe uyandırıcı. Bu durum Suudi yetkililerin güvenilirliğine zarar veriyor. Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletlerin (BM),Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında hazırladığı raporda Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ' Suudi Arabistan devletinin yetkilileri tarafından' planlandığı kaydedilmişti.
BM, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında hazırladığı raporu yayınladı. BM’nin yaptığı uluslararası soruşturma sonucu hazırlanan raporda İstanbul’da işlenen cinayetin 'Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından' planlandığı aktarıldı. Kaşıkçı, cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmaya öncülük eden BM İnsan Hakları Araştırmacısı Agnes Callamard, "Kanıtlar Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından daha önceden planlanarak acımasızca işlenmiş bir cinayet olduğunu gösteriyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı planlı bir şekilde vahşice öldürüldü" dedi.
Callamard, Türk istihbarat servisi tarafından elde edilen 'ürpertici ve korkunç' ses kayıtlarının bir kısmına erişim sağladığını belirterek, "İşlenen cinayetin araştırması konusunda Türkiye'nin istekli çabalarını Suudi yetkililer ciddi şekilde baltaladı" dedi.
Callamard ayrıca Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgisi veya istihbaratı bulunanlardan soruşturma için yardım talep edildiğini ve cinayetin mutlaka aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Suudi yetkililerin bu yöndeki çalışmalara yardımcı olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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