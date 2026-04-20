Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 61. kez sahneye çıkıyor

Çeşme’den Ankara’ya uzanan parkuruyla Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını, zengin kültürel mirasını ve bisikletin heyecanını ekran başına ve etaplara taşıyan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

26 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek TUR 2026; 8 gün, 8 etap ve toplam 1.133,5 kilometrelik parkurda, 23 takım ve 27 ülkeden 161 profesyonel bisikletçinin katılımıyla Çeşme’den başlayarak Ankara’da sona erecek.

Türkiye’nin hikâyesi pedallarla yazılıyor

26 Nisan Pazar günü Çeşme- Selçuk etabının başlamasıyla çevrilen ilk pedal, Aydın’dan Marmaris’e, Kıran’dan Fethiye’ye, Patara’dan Feslikan’ın zirvesine, Kemer’den Antalya’ya ve Antalya’dan Ankara’ya uzanan coşkulu bir yolculuğun başlangıcı olacak.

REKLAM

Her etapta kurulan start ve finiş noktalarında yöresel oyunlarımızın ve kültürel çeşitliğimizin yansıdığı gösteriler, pelotonu karşılayan izleyiciler, helikopter çekimleri ile havadan görüntülenecek renkli koreografiler yarışa benzersiz bir atmosfer katarken; televizyon yayınlarında yarışın heyecanı yanında anlatılan zengin kültürel hikâyelerle TUR, yalnızca bir yarış değil, Türkiye’nin ruhunu yansıtan bir yolculuğa dönüşecek.

Ege’den Akdeniz’e, Anadolu’nun kalbine

İzmir Çeşme’den start alacak yarış; Aydın, Muğla ve Antalya üzerinden ilerleyerek Akdeniz kıyılarını takip edecek, Toros Dağları’nda zirve mücadelesine sahne olacak, 7.etap sonunda sporcuların havayoluyla Ankara’ya transferi ardından 3 Mayıs günü Başkent Ankara’da görkemli bir finalle tamamlanacak.

Yarış boyunca; 5 il, 20’nin üzerinde ilçe, 60’tan fazla yerleşim geçilerek Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliği dünya sahnesine taşınacak.

Zirveler, sprintler ve büyük mücadele

TUR 2026 rotası; 9 sprint noktası, 8 Türkiye güzellikleri primi ve 9 tırmanış kapısı, 15.000 metreyi aşan tırmanış ile sprinterlerden tırmanışçılara kadar tüm bisikletçi profillerine açık. Etap zaferi ve prim puanları mücadelesi için yarışan sporcuların kıyasıya rekabeti ile her gün farklı bir hikâye sunan dinamik bir yapı ortaya koyuyor.

REKLAM

8 gün, 8 etapta büyük yolculuk

1. Etap (26 Nisan): Çeşme – Selçuk (148,7 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın – Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris – Kıran (132,7 km) (Zirve Finiş)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris – Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti – Kemer (180,7 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya – Feslikan (127,9 km) (Zirve Finiş – Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya – Antalya (152,8 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara – Ankara (105,2 km) (Final)

Dünya bisikletinin güçlü pelotonu Türkiye’de

TUR 2026’da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. TUR 2026’da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye’yi temsil eden 4 Kıta Takımı yer alıyor.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Takım Listesi:

UCI WorldTeam kategorisi:

XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Premier Tech (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

REKLAM

UCI ProTeam kategorisi:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural–Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel–Euskadi (İspanya), Team Flanders–Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Unibet Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

UCI Continental Team kategorisi:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

GERİ SAYIM BAŞLADI...

1963 yılında “Marmara Turu” olarak başlayan ve bugün dünya bisikletinin en saygın organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. yılında geçmişten aldığı gücü geleceğe taşıyor.

REKLAM

26 Nisan’da Çeşme’den başlayacak bu büyük yolculuk için artık geri sayım başladı. Türkiye, bir kez daha pedalların ritmiyle dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Etap Programı:

1. Etap | Çeşme – Selçuk | 26 Nisan Pazar| 148,7 km

Start: 10.50

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun açılış etabı, 26 Nisan’da saat 10.50’de Çeşme Kalesi önünden verilecek simgesel start ile başlayacak. Kısa nötralize sürüşün ardından yarışın gerçek başlangıcı (KM 0), İzmir–Çeşme Yolu (D300) üzerinde verilecek ve peloton Alaçatı yönüne doğru yarış temposuna geçecek. Zeytinlikler ve kıyı yerleşimleri eşliğinde hızlı bir başlangıç sonrası Seferihisar ve Gümüldür geçişleri sonrasında yarış Selçuk Kalesi önünde finiş yapacak.

2. Etap | Aydın – Marmaris | 27 Nisan Pazartesi | 152,8 km

Start: 12.30

Aydın’ın Kent Ormanı’ndan 11.20’de start alacak 2. Etap, incir ve zeytin üretimiyle öne çıkan bir coğrafyadan geçerek Muğla’ya doğru yükselecek. Gökova Körfezi’ne yapılan inişle birlikte yarış hız kazanırken, Akyaka ve Azmak Nehri etap boyunca öne çıkan doğal duraklar arasında yer alacak. Marmaris finişi, sprint ve kaçış grupları arasında dengeli bir mücadeleye sahne olacak.

REKLAM

3. Etap | Marmaris – Kıran | 28 Nisan Salı | 132,7 km - Zirve Finiş

Start: 12.30

Marmaris Atatürk Caddesi’nden 12.30’da start alarak Datça Yarımadası’na uzanan etap, yarışın ilk belirleyici tırmanış gününü oluşturacak. Dar ve teknik yollar, pelotonu kademeli olarak küçültürken, etap boyunca bireysel performansı ön plana çıkaracak. Tarih ve doğayı bir araya getiren 3. Etap, Kıran zirve finişi ile genel klasman mücadelesinin ilk ciddi ayrışmasını sağlayacak.

4. Etap | Marmaris – Fethiye | 29 Nisan Çarşamba | 130,4 km

Start: 13.10

Marmaris Atatürk Caddesi’nden 13.10’da başlayan etap, Gökova’dan Fethiye’ye uzanarak, Türkiye’nin en ikonik kıyı rotalarından birini sunacak. Parkur, Göcek koyları, Ölüdeniz gibi öne çıkan destinasyonlar eşliğinde ilerlerken, dalgalı yapı ve rüzgâr etkisi etap boyunca yarışı dinamik tutacak. Fethiye finişi, sprinterlerin yeniden öne çıktığı klasik etaplardan biri olarak dikkat çekecek.

REKLAM

5. Etap | Patara Antik Kenti– Kemer | 30 Nisan Perşembe| 180,7 km

Start: 11.35

TUR 2026’nın en uzun etabı, tarih ve doğayı aynı rotada buluşturacak. Patara Antik Kenti’nden 11.35’te başlaycak 5.Etap; Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike hattında ilerlerken, Myra Antik Kenti, Kekova ve Olympos gibi Türkiye’nin en önemli kültürel ve doğal miraslarını kapsayacak. Uzun mesafe ve değişken profil, pelotonu zorlayacak bir yapı oluştururken, son bölümdeki tırmanışlar etap sonucunu belirleyici hale getirecek.

6. Etap | Antalya – Feslikan | 1 Mayıs Cuma| 127,9 km Zirve Finiş – Kraliçe Etap

Start: 12.15

Antalya Konyaaltı Atatürk Parkı’ndan 12.15’te başlayan 6.Etap, kısa sürede Toros Dağları’na yönelerek yarışın en kritik gününe dönüşüyor. Antalya’nın simgesel noktaları eşliğinde ilerleyen parkur, son bölümde kesintisiz tırmanışla tamamen dağ etabı karakterine bürünerek yarışın kraliçe etabı olacak. Feslikan Yaylası’nda sona eren etap, genel klasman sıralamasının büyük ölçüde şekillendiği gün olarak öne çıkacak.

REKLAM

7. Etap | Antalya – Antalya | 2 Mayıs Cumartesi| 152,8 km

Start: 09.50

Konyaaltı Atatürk Parkı’ndan 09.50’de start alacak Antalya şehir etabı, yüksek tempolu yapısıyla sprinterlerin öne çıktığı bir gün sunacak. Parkur, modern şehir yaşamı ile tarihi dokuyu bir araya getirecek.

8. Etap | Ankara – Ankara | 3 Mayıs Pazar | 105,2 km

Final Etabı Start: 11.00

Başkent Ankara’da düzenlenen final etabı, yarışın simgesel kapanışını oluşturacak. 3 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Beştepe’den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başlayan rota, Anıtkabir gibi önemli kültürel noktalar eşliğinde ilerleyecek. 7 turluk parkur, yarışın sürekli göz önünde kalmasını sağlarken, final sprinti genel klasman sonucunu kesinleştirecek.

Her etapta değişen dinamikler, peloton içinde stratejiyi ve heyecanı sürekli canlı tutarken, TUR; gelenekten aldığı ilhamla geleceğe uzanan güçlü bir spor ve destinasyon hikâyesi sunuyor.

REKLAM

Dev organizasyon gücü

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. yılında da dev organizasyon yapısıyla Türkiye’nin en büyük spor projelerinden biri olarak öne çıkıyor. TUR, bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda Türkiye’nin turizm tanıtımında stratejik bir rol üstleniyor.

Organizasyon; takım kafileleri, medya temsilcileri, UCI ve federasyon yetkilileri, hakemler, gönüllüler, sağlık ve güvenlik ekipleriyle birlikte bin kişinin üzerinde dev bir operasyon ile yürütülüyor. Yarış konvoyunda; canlı yayın araçları, medya ve güvenlik motosikletleri, ambulanslar, sağlık araçları, motorize polis ekipleri, binek araçlar, minibüsler, kamyon ve teknik destek araçlarıyla birlikte 350’ye yakın araç pelotona eşlik edecek.

Takımlar ve ekipleriyle birlikte yüzlerce kişilik takım yapısı, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 medya mensubu, UCI ve Türk hakemleri, yüzlerce organizasyon çalışanı ve gönüllü TUR’un sahadaki gücünü oluşturacak. Her etapta binlerce emniyet ve jandarma personeli, 1.133,5 kilometrelik parkur boyunca yarışın güvenliğini sağlayacak.

Sağlık organizasyonu kapsamında peloton ambulansları, doktorlar, acil müdahale ekipleri ve tam donanımlı sağlık araçları yarış boyunca sporcuların yanında yer alırken; yaklaşık 90 kişilik canlı yayın ekibi, helikopterler, uçak ve ileri teknoloji yayın araçlarıyla TUR, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini dünya ekranlarına taşıyacak.