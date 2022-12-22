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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Yatırımcılar için çok sağlam değer önerilerimiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda çok önemli başarılara eriştiğini belirterek, ülkenin uluslararası yatırımcılar için çok sağlam değer önerilerinin devam ettiğini söyledi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu:
AA

Dağlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Her iki ülkenin liderlerinin geniş bir vizyonu bulunduğunu, bu vizyonun birçok alanda iş birliği geliştirmeyi amaçladığını belirten Dağlıoğlu, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde son 20 yılda çok önemli başarılara erişti. Türkiye'nin baktığınız zaman uluslararası yatırımcılar için çok sağlam değer önerileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin bölgesinde dayanıklı ve çok hızlı büyüyen ekonomisiyle rakiplerinden ayrışan bir ülke olduğunu, ülkenin 2003'ten şu ana kadar yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 5,4 düzeyinde gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye'nin bölgesinde çok güçlü bir yetenek havuzuna sahip olduğunu, uluslararası yatırımcıların da bunun farkında olduğunu belirten Dağlıoğlu, her yıl iş gücüne 1 milyon nüfusun eklendiğini anlattı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine de işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Asya'nın, Avrupa'nın ve Afrika'nın kesişim noktasında, küresel pazarlara erişim sağlayan bir ülke. Türkiye'nin sağladığı bu dört avantajla beraber biz geçtiğimiz 20 yılda 250 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekmiş bir ülkeyiz ve gelecek için de bu değer önerilerimiz çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Dünyadaki trendlerin farkındayız. Suudi Arabistan'da da çok ciddi sürdürülebilir hedeflerine erişmek için çaba var. Yeşil ekonomi, üretim, enerji için hedefler var. Türkiye'de de aynı vizyon devam ediyor. Türkiye dijitalleşme alanında çok başarılı şirketler çıkarıyor. Eminim ki bu alanlarda da teknoloji, teknoloji geliştiriciliği, dijitalleşme alanında da fırsatlar bulacaksınız. Gelecek için Türkiye, bölgemizdeki tedarik zincirinin güçlendirilmesi için en önemli ülkelerden birisi."

Dağlıoğlu, uluslararası şirketlerin şu anda AR-GE'den tasarım merkezlerine, ürün ticarileştirmeden, üretime, bölgesel lojistik faaliyetlerine kadar birçok faaliyetini Türkiye'ye taşıdığını dile getirerek, "Umarım Suudi Arabistanlı dostlarımız da bu alanlarda kendilerinin fırsatlarını bulacaklardır." şeklinde konuştu.

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise Türkiye ile Suudi Arabistan’ın geçmiş 4 yılın açığını kapatması ve daha fazla iş yapması gerektiğini vurgulayarak, "Son dönemdeki ekonomik ilişkilerimizin yansımalarını rakamlarda görüyoruz. Bir önceki yılın ticaretini, bu yıl hazirandan sonraki 2 ay içerisinde gerçekleştirebildik. Bu yıl 5 milyar doları geçmeyi planlıyoruz, inşallah kısa sürede de ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de 1.100'ü aşkın Suudi Arabistanlı firmanın 11 milyar dolarlık yatırımının bulunduğunu, bunu artırmayı ve Türkiye’nin de Suudi Arabistan’da yatırımlarını artırmayı forum içerisinde konuşacaklarını aktaran Olpak, vize ve gümrük konusunda sorunlarının kalmadığını söyledi.

Olpak, "Mart ayında iki iş dünyası temsilcileri olarak Riyad'da bir arada olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından iki ülke özel sektör temsilcileri arasında 10'a yakın iyi niyet ve iş birliği anlaşması imzalandı.

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