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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu oldu

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:00
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        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu oldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu atandı.

        Dağlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlık görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın bağlantı noktası olarak güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, sürdürülebilir politikalarıyla her türlü bölgesel ve küresel krize karşı direnç göstererek küresel oyun kurucu bir güç haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

        Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü uluslararası doğrudan yatırımları artırmanın ve ülkeyi küresel bir finans merkezi haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Bu doğrultuda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak için tüm mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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