Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'ye yapacağı ziyaretler nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Giriş: 09.07.2024 - 00:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ziyaret gerçekleştirecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre bu tarihlerde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Tezkerede kararının Anayasanın 106’ncı maddesi gereğince alındığı belirtildi.
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