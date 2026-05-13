Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 00:28 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ