Cumhuriyet'in Yüzleri 29 Ekim'i coşkuyla kutladı

Türkiye'nin dört bir yanında, eğitim desteği alan TEGV'li çocukların Ekim ayında drama ve sanat atölyelerinde ürettikleri Cumhuriyet ve Atatürk temalı eserler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri’nde sergilendi; birimler balonlar ve bayraklarla süslendi. Yüz boyama, sihirbaz gösterileri, uçurtma şenlikleri ve eğlenceler güne renk kattı. Etkinliklere Hatay’dan Van’a, İstanbul’dan İzmir’e tüm TEGV birimlerinde öğrenim gören yüzlerce çocuk katıldı.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Cumhuriyet’in temel ilke ve değerleri ışığında kuruluşumuzdan bu yana 28 yıldır 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunduk. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri amacıyla temel eğitime destek olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak "Cumhuriyet’in Yüzleri” projemizi hayata geçirdik. 2023 yılı boyunca pek çok özel etkinliğe imza attık. Cumhuriyet coşkusunu her adımda birlikte yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Cumhuriyetin Yüzleri olarak, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını aydınlatacak çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şenliklerimize verdikleri destek için Sika Türkiye’ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.