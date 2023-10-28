Cumhuriyetin ilanından bir gün önce neler oldu? İşte 28 Ekim 1923'te yaşananlar

Cumhuriyetin ilanından bir gün önce neler oldu? İşte 28 Ekim 1923'te yaşananlar

24 Temmuz 1923 günü Lozan Antlaşması imzalanarak yeni Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasından iki ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu. Artık Türkiye'nin rejimini resmi olarak tanımlaması ve devlet başkanını seçmesi gerekiyordu.

LOZAN ANTLAŞMASI İLE TÜRKİYE RESMÎ OLARAK BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLDU

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HIZLI BİR ŞEKİLDE REJİMİN BELİRLENMESİ GEREKİYORDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevi o zamana kadar Mustafa Kemal Atatürk tarafından yürütülmüştü ancak bazı yabancı ülkeler Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyetinin istifası ve Meclis'in güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması, devlet yetkililerini daha acil bir çözüme itti.