KOAH hastası olan ve daha önce de tedavi gören Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.