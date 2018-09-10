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İnsanlara bulunacağınız en elzem tavsiye ne olur?

Türkiye'yi karış karış gezdim. Dünyayı da. Alkolün zararları konusunda hep bilgiler verdim. Gençlere babacanlık yaptım. Yine diyorum, 'Alkol zararlıdır'. Bir de 'Birbirimize sahip çıkalım' diyorum. Öyle vefalı bir millet ki, biraz dokun hayatı boyunca unutmaz dokunduğunu. Türk insanı sağduyusu olan, arif bir millettir. Türk insanı her şeyin farkındadır. Dünyada bu kadar yaşama azmi, isteği olan bir millet daha yoktur. Türk insanı yenilmez. Türkler, tarih boyunca birçok badire atlatmış, birçok tehlikeyle karşılaşmıştır. Bu nasıl bir millettir? Bu milletin eli de öpülür ayağı da. Yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu her daim hatırlar, atalarımızın bize bıraktığı mirasları korur ve onları gelecek nesillere aktarırsak bizi hiç kimse ve hiçbir şey yıkamaz.