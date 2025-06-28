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        Haberler Magazin Cüneyt Arkın, vefatının 3'üncü yılında anılıyor - Magazin haberleri

        Cüneyt Arkın, vefatının 3'üncü yılında anılıyor

        Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Usta oyuncunun eşi ve çocukları, Arkın'ın mezarını ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:34
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        "Sanki hiç gitmemiş gibi"
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        Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde, 84 yaşında hayata veda etmişti.

        Arkın, vefatının 3'üncü yılında anılıyor. Usta oyuncunun eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır, Arkın'ın mezarını ziyaret etti.

        Kaan Cüreklibatır, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Baba ağaç gibidir, olmasa da gölgesi yeter! Sanki hiç gitmemiş gibi; çiçeği, böceği, yıldızları, yağmuru, bahar çiçeklerini,meyve toplamayı, ekmeğin bereketini, anayı sevmeyi, yüzmeyi, top oynamayı yine beraber öğreniyoruz" notunu düştü.

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        #Cüneyt Arkın
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