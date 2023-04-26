Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Güreş
ABONE OL

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin birinci sezon tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
AA

Beşiktaş'ta bulunan Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve yönetim kurulu üyeleri, ligin isim sponsoru olan CW Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan ve lige destek veren şehirlerden birçok belediye başkanı katıldı.

Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle 20-21 Mayıs'ta ilk sezonu başlayacak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri'yle devam edecek ve şampiyon, 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde belli olacak.

Ligde ilk 24'e girmeyi başaran başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı elde edecek.

Toplantıda, Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nin bu yıl itibarıyla Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

TARIK SARVAN: ATA SPORUMUZA DESTEK OLMAYI KENDİMİZE GÖREV BİLDİK

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne isim sponsoru olan CW Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, yaptığı konuşmada, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'in bu işin öncüsü olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir bir yapıda bunun taşınması için burada yer almamızdan dolayı gururluyum. Tarihi 700 yıl geriye kadar giden ata sporumuza destek olmayı kendimize görev bildik. Bu ligin isim sponsoru olmanın onurunu yaşıyoruz. Yağlı güreş, milletimizin karakteri gibi yiğitlik, mertlik ve zekadan beslenmektedir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Kırkpınar'a vurgu yaptı. Kırkpınar'ın dualı çayırına çıkmanın her pehlivanın hayali, hedefi, ideali olduğunu vurgulayan Gürkan, şunları söyledi:

"Ama her isteyen, Kırkpınar'ın altın çayırına çıkmamalıdır. Bütün pehlivanlar Kırkpınar'a ter akıtarak, emek vererek çıksın. Bu iş bu kadar laçkalaşırsa, bu işi büyütemeyiz. Kurallı olması, disiplinli olması, geleneksellikten vazgeçmek değil, tam aksine bunu ileriye sağlam taşıyabilmektir. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulması bu anlamda bir milattır. Bunu yapacağını söylediğinde açıkçası inanmamıştım. Ama bunu başardı. Bizim düşüncemizi aldı, lig haline getirdi. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak arkasındayız."

İBRAHİM TÜRKİŞ: 2024 YILINDA BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ, GELENEKSEL YAPISIYLA GERÇEKLEŞECEK

Toplantıda son söz alan isim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş oldu. Federasyon olarak yalnızca yağlı güreşten ibaret olmadıklarını dile getiren Türkiş, buna karşın yağlı güreşin popülaritesinden dolayı buraya yoğunlaşmak zorunda olduklarını açıkladı.

Bu ligi gerçekleştirmek için birçok sebep olduğunu da söyleyen İbrahim Türkiş, "Belediye başkanlarıyla daha önce yaptığımız görüşmede, 'Mevcut şartlar devam ederse, biz artık destek olamayız. Buna bir formül bulun. Yoksa desteğimizi başka yerlere kaydıralım.' dediler. Yeni formata geçeceğimizi ve bunu bütün Türkiye'ye duyuracağımızı söyledim. Kırkpınar'da güreşçi sayısından dolayı güreşi izleyemiyorduk. Geçen sene 2 bin 500 pehlivan katıldı. Bunu bir düzenlemeye almamız gerekiyordu. Biz bu ligi, yağlı güreşi Balkanlara, Avrupa'ya ve bütün dünyaya yaymak için kurduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk sezonunda mutlaka eksiklerin olacağını, bunları da görerek düzelteceklerini vurgulayan İbrahim Türkiş, ligde ödül sisteminin uygulanacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Minik, teşvik, tozkoparan, ayak ve deste boylarında yolluk ödemesi zorunlu hale geldi. Küçük orta, büyük orta ve baş altı için de farklı yolluk ödemeleri olacak. Güreşlerdeki para ödülü sistemi de performansı artıracak. Güreşlerde son 64'e kalan güreşçiler para ödülü kazanacak. Son 64 turundan sonra final turuna kadar para ödülü katlanarak artacak. Kazanan pehlivanların antrenörleri de para ödülü alacak. Bu sayede pehlivanların hedefi de yükselecek. Ligde gerçekleşen güreşler, aynı zamanda boy atlama güreşleri olacak. İlk 24'e giren pehlivanlarımız doğrudan Kırkpınar'a gidecek. Sezon içinde sakatlık, hastalık, şanssızlık olabilir. Yine Edirne'de Kırkpınar'dan 3 gün önce, bir ön eleme yapıp, buradan 8 kişi daha alarak, 32'ye tamamlayacağız. 32 kişiyi 4 torbaya ayırıp, birbirleriyle eşleştirmeyi düşünüyoruz. Yani normal ligde önemli olan ilk 8'de kalmak olacak. 2024 yılında başpehlivanlık güreşleri, puanlama sistemi olmadan geleneksel yapısıyla gerçekleştirilecek. En geç 5 yıl içinde de yağlı güreş tüm dünyaya yayılacak."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göksu Üçtaş Şanlı, sporculuk kariyerini sonlandırdı
DİĞER Sporculuk kariyerini sonlandırdı
Semih Saygıner'in yeni adresi belli oldu!
DİĞER Semih Saygıner'in yeni adresi belli oldu!
Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
DİĞER Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu
DİĞER Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu!
Milli güreşçi Selçuk Can'dan bronz madalya
DİĞER Selçuk Can'dan bronz madalya
Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu
DİĞER Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu
Ali Cengiz'den gümüş madalya
DİĞER Ali Cengiz'den gümüş madalya
Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü
DİĞER Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü
Adem Burak Uzun Avrupa Şampiyonu
DİĞER Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonu
Kadın Milli Güreş Takımımız Avrupa ikincisi oldu
DİĞER Kadın milli güreşçiler Avrupa ikincisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.