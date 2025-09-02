Cyle Larin Feyenoord'a kiralandı!

İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni adresi Feyenoord oldu.

Kiralık olarak gerçekleşen transfer, her iki kulüp tarafından da resmen açıklandı.

30 yaşındaki golcü, bu sezon düzenli forma şansı bulmak ve yeniden yükselişe geçmek amacıyla Feyenoord'un yolunu tuttu.