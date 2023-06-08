Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cynthia Weil yaşamını yitirdi

ABD'li söz yazarı Cynthia Weil, 82 yaşında Kaliforniya'daki evinde hayata veda etti

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Cynthia Weil yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Eşi Barry Mann ile birlikte 20. yüzyılın en ikonik şarkılarından bazılarını yazan Grammy ödüllü söz yazarı Cynthia Weil'den acı haber geldi. Weil'in Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
  • Cynthia Weil yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    1960'lardan 1990'lara kadar eşiyle birlikte birçok hit şarkının sözlerini yazan Cynthia Weil, 82 yaşındaydı. Weil'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
  • Cynthia Weil yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    CYNTHIA WEIL HAKKINDA

    18 Ekim 1940'ta New York'ta doğan Weil'in ailesi İspanyol engizisyonuna kadar uzanan Sefarad köklerine sahipti.

    1961'de Mann ile evlenen Cynthia Weil, aynı yıl Tony Orlando'nun 'Bless You' şarkısını yazmıştı. Bu şarkı listelerde 15. sıraya kadar yükselmişti.
  • Cynthia Weil yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    'Beatles' sonrası pop dünyasının en başarılı şarkı sözü yazarları arasında yer alan Weil, The Animals'ın 'We've Gotta Get Out of This Place'i, Paul Revere and Raiders'ın 'Kicks' ve 'Hungry' gibi hitleri, yine Righteous Brothers'ın 'Soul and Inspiration' gibi şarkılarını da yazmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.