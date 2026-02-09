Habertürk
Habertürk
        D-100'de makas attılar, yakalandılar!

        D-100'de makas attılar, yakalandılar!

        İstanbul Bahçelievler'de trafikte makas attığı anları sosyal medyada yayınlanan 2 sürücü yakalandı. Sürücülere toplam 14 bin 121 lira ceza yazıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:17 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:19
        D-100'de makas attılar, yakalandılar!
        Bahçelievler'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücü, görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekiplerince yakalandı.

        DHA'nın haberine göre haklarında adli işlem başlatılan sürücülere toplam 14 bin 121 lira ceza yazıldığı öğrenildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Şubat'ta gece saatlerinde Bahçelievler D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde iki sürücünün makas atarak ilerlediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

        Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler E.A. (23) ile O.B.F. (25), 8 Şubat'ta polis ekiplerince yakalandı. Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'makas atmak', 'yakın takip' ve 'saygısız araç kullanmak' maddelerinden toplam 14 bin 121 lira ceza yazıldı. Öte yandan, şüpheli sürücüler hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

