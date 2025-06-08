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        Haberler Gündem D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı - Güncel haberler

        D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 00:42 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:42
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        D-100 kara yolundaki kaza ulaşımı aksattı
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        Kara yolunun Yeni Mahalle mevkisi İstanbul yönünde seyreden T.C. yönetimindeki hafif ticari araç, yolu ayıran bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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