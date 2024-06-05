D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile taksi çarptı: 2 yaralı

Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile aynı istikamette ilerleyen taksi arkadan çarptı. Arıza yapan otomobili kontrol etmek için aracın önüne geçen sürücü ve yanındaki yolcu çarpışma sonucu yolun kenarına savrularak yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mahallesi Edirnekapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken arıza yapan otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI Aynı istikamette seyir halindeki taksi, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Yanındaki yolcuyla birlikte otomobilden inerek aracın önüne geçen sürücü, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. DHA'nın haberine göre; kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarına savrularak yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.