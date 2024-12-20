D-8 Teşkilatı'nın 2025 Zirvesi Endonezya'da yapılacak

Mısır'ın Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nin ardından kapanış bildirisi yayımlandı.

AA'nın Mısır resmi haber ajansı MENA'ya dayandırdığı habere göre; kapanış bildirisinde, zirveye katılan ülkelerin liderleri ve delegasyonları, Kahire Deklarasyonu aracılığıyla D-8 Teşkilatı'nın genişletilmesine desteklerini ifade ederek, Azerbaycan'ın örgüte tam üyeliğini memnuniyetle karşıladı.

Liderler, D-8 Teşkilatı üyesi devletlere uygulanan, küresel ekonomik istikrarı baltalayacak ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edecek her türlü tek taraflı ekonomik yaptırıma karşı olduklarını" belirterek, bu yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Bildiride "Barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve işbirliği, karşılıklı saygı ve refah değerlerine dayalı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarını" vurgulayan liderler, kardeşlik, barış, diyalog, adalet, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde ortak kalkınma hedeflerini ilerletme sözü verdi.