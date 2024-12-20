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        Haberler Dünya D-8 Teşkilatı'nın 2025 Zirvesi Endonezya'da yapılacak | Dış Haberler

        D-8 Teşkilatı'nın 2025 Zirvesi Endonezya'da yapılacak

        Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda, üyeliğin genişletilmesine destek verildi ve Endonezya'nın, zirvenin 2025'teki toplantısına ev sahipliği yapacağı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 06:57 Güncelleme: 20.12.2024 - 06:57
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        D-8 Teşkilatı'nın 2025 Zirvesi Endonezya'da yapılacak
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        Mısır'ın Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nin ardından kapanış bildirisi yayımlandı.

        AA'nın Mısır resmi haber ajansı MENA'ya dayandırdığı habere göre; kapanış bildirisinde, zirveye katılan ülkelerin liderleri ve delegasyonları, Kahire Deklarasyonu aracılığıyla D-8 Teşkilatı'nın genişletilmesine desteklerini ifade ederek, Azerbaycan'ın örgüte tam üyeliğini memnuniyetle karşıladı.

        Liderler, D-8 Teşkilatı üyesi devletlere uygulanan, küresel ekonomik istikrarı baltalayacak ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edecek her türlü tek taraflı ekonomik yaptırıma karşı olduklarını" belirterek, bu yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

        Bildiride "Barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve işbirliği, karşılıklı saygı ve refah değerlerine dayalı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarını" vurgulayan liderler, kardeşlik, barış, diyalog, adalet, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde ortak kalkınma hedeflerini ilerletme sözü verdi.

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        D-8 ülkeleri ayrıca, fayda sağlayan kapsamlı ve eşitlikçi kalkınmayı teşvik etmek için tarım, gıda güvenliği, enerji, bilim ve teknoloji, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, altyapı, ticaret, yatırım ve ulaştırma dahil olmak üzere öncelikli işbirliği alanlarındaki ortaklıkları güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

        Bildiride, teşkilatın bir sonraki başkanı olarak Endonezya'nın 12. Zirve'ye ev sahipliği yapma teklifi memnuniyetle karşılandı.

        Zirveye, D-8'e üye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın devlet ve hükûmet başkanlarının yanı sıra Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katılmıştı.

        GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D-8) TEŞKİLATI

        D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu Teşkilatın Sekretaryası İstanbul'da bulunuyor.

        Bütün üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi de olan D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar, toplam dış ticaret hacmi 2,3 trilyon doları buluyor. Bu rakam, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

        Teşkilatın temel amacı, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek, ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak ve uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak olarak öne çıkıyor.

        D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor.

        D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor.

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        #mısır
        #haberler
        #D-8 Teşkilatı
        #Endonezya
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