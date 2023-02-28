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D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de d harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Ülke isimlerini ve şehir adlarını bilmek genel kültürümüze katkı sağlaması açısından önemlidir. Alfabemizin en popüler harflerinden biri olan d harfiyle başlayan pek çok şehir ve ülke bulunmaktadır.

D harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de d harfiyle başlayan şehir isimleri nedir? hteg
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Kimi zaman ülke ve şehir adları hafımızdan uçup gittiğinden dolayı genellikle internet aracılığıyla bir araştırmaya gireriz. Sınavlarda ya da kelime oyunlarında d harfiyle başlayan şehir ve ülke isimlerine rastlayabiliriz. İşte, bu noktada sizin için d harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerini derledik. D harfi ile başlayan şehirler, d harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de d harfiyle başlayan şehir isimleri, d harfiyle başlayan başkentler nelerdir?

D Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde d harfi ile başlayan şehir isimleri geniş bir aralıkta yer almaktadır. İşte, d harfiyle başlayan şehirlerin başlıcaları:

  • Da Nang - Vietnam
  • Dagali - Norveç
  • Daggett - Amerika
  • Dahl Creek - Amerika
  • Dahlgren - Amerika
  • Dakar - Senegal
  • Dalat - Vietnam
  • Dalbandin - Pakistan
  • Dalbertis - Papua Yeni Gine
  • Dalian - Çin
  • Dallas - Amerika
  • Dalton - Amerika
  • Daly Waters - Avustralya
  • Dambula - Sri Lanka
  • Dammam – Sudi Arabistan
  • Danbury - Amerika
  • Dandong - Çin
  • Darwaz - Afganistan
  • Darwin - Avustralya
  • Daup - Papua Yeni Gine
  • David - Panama
  • Davis Inlet - Kanada
  • Dawson City - Kanada
  • Dease Lake - Kanada
  • Death Valley - Amerika
  • Deauville - Fransa
  • Debepare - Papua Yeni Gine
  • Debra Marcos - Etiyopya
  • Debrecen - Macaristan
  • Decatur - Amerika
  • Decimomannu - İtalya
  • Decorah - Amerika
  • Deer Lake - Kanada
  • Dehradun - Hindistan
  • Denison - Amerika
  • Denizli - Türkiye
  • Denver - Amerika
  • Deparizo - Hindistan
  • Dera Ghazi Khan - Pakistan
  • Derim - Papua Yeni Gine
  • Derna - Libya
  • Derry - Birleşik Krallık
  • Detroit - Amerika
  • Devils Lake - Amerika
  • Devonport - Avustralya
  • Dhala - Yemen
  • Dianopolis - Brezilya
  • Diapaga - Burkina Faso
  • Diavik - Kanada
  • Dibrugarh - Hindistan
  • Dickinson - Amerika
  • Dickwella - Sri Lanka
  • Diebougou - Burkina Faso
  • Dien Bien Phu - Vietnam
  • Dieppe - Fransa
  • Digby - Kanada
  • Dijon/Longvic - Fransa
  • Dikson - Rusya
  • Dillingham -Amerika
  • Dillon -Amerika
  • Diomede Island, AK -Amerika
  • Disneyland - Paris Fransa
  • Diu - Hindistan
  • Diyarbakır - Türkiye
  • Djambala - Kongo
  • Djanet - Cezayir
  • Djerba - Tunus
  • Djúpivogur - İzlanda
  • Dodge City - Amerika
  • Dodoma - Tanzania
  • Doha - Katar
  • Doini - Papua Yeni Gine
  • Dolbeau-St-Félicien - Kanada
  • Dongying - Çin
  • Doongan - Avustralya
  • Dora Bay - Amerika
  • Dortmund - Almanya
  • Dos Lagunas - Guatemala
  • Dothan - Amerika
  • Douala - Cameroon
  • Dubai - United Arab Emirates
  • Dublin - İrlanda
  • Dublin - Amerika
  • Dubrovnik - Hırvatistan
  • Duluth - Amerika
  • Duncan - Kanada
  • Dundee - Birleşik Krallık
  • Durban - Güney Afrika
  • Durham - Birleşik Krallık
  • Dushanbe - Tacikistan
  • Düsseldorf - Almanya

D Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya genelinde d harfiyle başlayan 5 ülke ismi yer almaktadır. Başkentleriyle birlikte sıralanan bu ülkelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

  • Dominika (Başkenti Roseau)
  • Doğu Timor (Başkenti Dili)
  • Dominik Cumhuriyeti (Başkenti Santo Domingo)
  • Danimarka (Başkenti Kopenhag)
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Başkenti Kinşasa)

Türkiye'de D Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Hem hafızamızın güçlenmesi hem de kelime dağarcığımızın gelişmesi açısından şehir ve ülke isimlerini bilmek yararımıza olacaktır. Türkiye’de d harfiyle başlayan 3 il bulunmaktadır. Bu şehirleri şöyle sıralayabiliriz.

  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Denizli

D Harfiyle Başlayan Başkentler

D harfiyle başlayan başkent isimlerini ve bu başkentlerin bağlı olduğu ülkeleri sizler için oluşturduk. İşte, d harfiyle başlayan başkent isimleri:

  • Dakar -Senegal
  • Dakka - Bangladeş
  • Dili - Doğu Timor
  • Dodoma -Tanzanya
  • Doha - Katar
  • Dublin - İrlanda
  • Duşanbe - Tacikistan
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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