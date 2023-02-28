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Özellikle belirli harflerle başlayan ülke ve il adlarını hatırlamak için genellikle arama motorlarından yararlanırız. Bunlardan biri de e ile başlayan şehir ve ülke adlarıdır. E ile başlayan şehir ve ülke adlarına sizler için derleyerek ulaşılması kolay hale getirdik. E harfi ile başlayan şehirler, e harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de e harfiyle başlayan şehir isimleri, e harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, tüm ayrıntılarıyla e harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleri…

E Harfi İle Başlayan Şehirler

E harfi alfabemizde kullanılan yaygın harflerden birisidir. Dünya genelinde e harfiyle başlayan pek çok şehir mevcuttur. İşte, e harfiyle başlayan şehirler:

Eagle - Amerika

Earlton - Kanada

East Hampton - Amerika

East Hartford - Amerika

East London - Güney Afrika

East Sound - Amerika

Easton - Amerika

Ebadon Island - Marshall Islands

Eday - Birleşik Krallık

Edinburgh - Birleşik Krallık

Edmonton - Kanada

Edna Bay - Amerika

Eil - Somali

Eilat - Israel

Eindhoven - Netherlands

Eisenach - Almanya

Ekibastuz - Kazakistan

El Alamein - Egypt

El Calafate - Arjantin

El Charco - Kolombiya

El Dorado - Amerika

El Maiten - Arjantin

El Monte - Amerika

El Paso - Amerika

El Real - Panama

El Salvador - Şili

Elazığ - Türkiye

Eldoret - Kenya

Elista - Rusya

Eliye Springs - Kenya

Elizabeth City - Amerika

Elkins - Amerika

Elko - Amerika

Ellensburg - Amerika

Elliot Lake - Kanada

Emden - Almanya

Emerald - Avustralya

Emeryville - Amerika

Emigrant Gap - Amerika

Emmonak - Amerika

Empangeni - Güney Afrika

Emporia - Amerika

En Nahud - Sudan

Enegu - Nigeria

Enfidha -Tunus

Engati - Papua Yeni Gine

Enid - Amerika

Enkoping - İsveç

Enniskillen - Birleşik Krallık

Enontekio - Finlandiya

Enshi - Çin

Enterprise - Amerika

Erave - Papua Yeni Gine

Erdenet - Mongolia

Erechim - Brezilya

Erfurt - Almanya

Erie - Amerika

Erzincan - Türkiye

Erzurum - Türkiye

Esbjerg - Denmark

Eskişehir - Türkiye

Espanola - Amerika

Espinosa - Brezilya

Esquel - Arjantin

Essaouira - Fas

Estevan - Kanada

Estherville - Amerika

Etadunna - Avustralya

Eureka, CA -Amerika

Eva Downs - Avustralya

Evanston - Amerika

Evansville - Amerika

Eveleth - Amerika

Evenes - Norveç

Everett - Amerika

Evry - Fransa

Exeter - Birleşik Krallık

Exmouth - Avustralya

Ezeiza – Arjantin

E Harfiyle Başlayan Ülkeler

Ekvador (Başkenti Qutio)

Ekvator Ginesi (Başkenti Malabo)

El Salvador (Başkenti San Salvador)

Endonezya (Başkenti Cakarta)

Eritre (Başkenti Asmara)

Ermenistan (Başkenti Erivan)

Estonya (Başkenti Tallinn)

Esvatini (Başkenti Mbabane)

Etiyopya (Başkenti Addis Ababa)

Türkiye'de E Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemizde e harfiyle başlayan 5 adet il mevcuttur. E harfi gerek diğer dillerde gerekse Türkçe de en yaygın kullanılan ünlü harflerden birisidir. İşte, ülkemizde e harfiyle başlayan şehir isimleri:

Edirne: Marmara Bölgesinde

Elazığ: Doğu Anadolu Bölgesi

Erzincan: Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: Bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesinde bir kısmı Karadeniz Bölgesinde bulunur.

Eskişehir: İç Anadolu Bölgesi

E Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya genelinde e harfiyle başlayan tek bir başkent bulunmaktadır. Bu ülke Ermenistan’dır. Ermenistan ülkesinin başkenti Erivan’dır.

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