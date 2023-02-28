Özellikle belirli harflerle başlayan ülke ve il adlarını hatırlamak için genellikle arama motorlarından yararlanırız. Bunlardan biri de e ile başlayan şehir ve ülke adlarıdır. E ile başlayan şehir ve ülke adlarına sizler için derleyerek ulaşılması kolay hale getirdik. E harfi ile başlayan şehirler, e harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de e harfiyle başlayan şehir isimleri, e harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, tüm ayrıntılarıyla e harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleri…
E Harfi İle Başlayan Şehirler
E harfi alfabemizde kullanılan yaygın harflerden birisidir. Dünya genelinde e harfiyle başlayan pek çok şehir mevcuttur. İşte, e harfiyle başlayan şehirler:
- Eagle - Amerika
- Earlton - Kanada
- East Hampton - Amerika
- East Hartford - Amerika
- East London - Güney Afrika
- East Sound - Amerika
- Easton - Amerika
- Ebadon Island - Marshall Islands
- Eday - Birleşik Krallık
- Edinburgh - Birleşik Krallık
- Edmonton - Kanada
- Edna Bay - Amerika
- Eil - Somali
- Eilat - Israel
- Eindhoven - Netherlands
- Eisenach - Almanya
- Ekibastuz - Kazakistan
- El Alamein - Egypt
- El Calafate - Arjantin
- El Charco - Kolombiya
- El Dorado - Amerika
- El Maiten - Arjantin
- El Monte - Amerika
- El Paso - Amerika
- El Real - Panama
- El Salvador - Şili
- Elazığ - Türkiye
- Eldoret - Kenya
- Elista - Rusya
- Eliye Springs - Kenya
- Elizabeth City - Amerika
- Elkins - Amerika
- Elko - Amerika
- Ellensburg - Amerika
- Elliot Lake - Kanada
- Emden - Almanya
- Emerald - Avustralya
- Emeryville - Amerika
- Emigrant Gap - Amerika
- Emmonak - Amerika
- Empangeni - Güney Afrika
- Emporia - Amerika
- En Nahud - Sudan
- Enegu - Nigeria
- Enfidha -Tunus
- Engati - Papua Yeni Gine
- Enid - Amerika
- Enkoping - İsveç
- Enniskillen - Birleşik Krallık
- Enontekio - Finlandiya
- Enshi - Çin
- Enterprise - Amerika
- Erave - Papua Yeni Gine
- Erdenet - Mongolia
- Erechim - Brezilya
- Erfurt - Almanya
- Erie - Amerika
- Erzincan - Türkiye
- Erzurum - Türkiye
- Esbjerg - Denmark
- Eskişehir - Türkiye
- Espanola - Amerika
- Espinosa - Brezilya
- Esquel - Arjantin
- Essaouira - Fas
- Estevan - Kanada
- Estherville - Amerika
- Etadunna - Avustralya
- Eureka, CA -Amerika
- Eva Downs - Avustralya
- Evanston - Amerika
- Evansville - Amerika
- Eveleth - Amerika
- Evenes - Norveç
- Everett - Amerika
- Evry - Fransa
- Exeter - Birleşik Krallık
- Exmouth - Avustralya
- Ezeiza – Arjantin
E Harfiyle Başlayan Ülkeler
- Ekvador (Başkenti Qutio)
- Ekvator Ginesi (Başkenti Malabo)
- El Salvador (Başkenti San Salvador)
- Endonezya (Başkenti Cakarta)
- Eritre (Başkenti Asmara)
- Ermenistan (Başkenti Erivan)
- Estonya (Başkenti Tallinn)
- Esvatini (Başkenti Mbabane)
- Etiyopya (Başkenti Addis Ababa)
Türkiye'de E Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ülkemizde e harfiyle başlayan 5 adet il mevcuttur. E harfi gerek diğer dillerde gerekse Türkçe de en yaygın kullanılan ünlü harflerden birisidir. İşte, ülkemizde e harfiyle başlayan şehir isimleri:
- Edirne: Marmara Bölgesinde
- Elazığ: Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzincan: Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: Bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesinde bir kısmı Karadeniz Bölgesinde bulunur.
- Eskişehir: İç Anadolu Bölgesi
E Harfiyle Başlayan Başkentler
Dünya genelinde e harfiyle başlayan tek bir başkent bulunmaktadır. Bu ülke Ermenistan’dır. Ermenistan ülkesinin başkenti Erivan’dır.
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