D vitamininin yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, D vitamini kullanımının hekim kontrolü dışında gerçekleştiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, "Kronik hastalıkları yönetmeye yönelik tedavilerle birlikte D vitamini takviyesinin yaygınlaşması, yanlış dozlarda alınması hiperkalsemi, böbrek taşı oluşumu ve kalp ritim bozuklukları gibi ciddi riskleri beraberinde getirebilir" diye konuştu.

Uluslararası araştırmalar tarafından paylaşılan güncel bilgilere dikkat çeken Uzm. Dr. Ayaydın Kaplan, "Günde 4.000 IU üzeri D vitamini alımı uzun vadede bu tür sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ise yetişkin bireyler için günlük üst tolerans limitini 100 mikrogram (4.000 IU) olarak belirlemiştir. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de özellikle reçetesiz ve kontrolsüz yüksek doz kullanımına bağlı olarak bildirilen yan etkilere dikkat çekmektedir" ifadelerini kullandı.

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BÖBREK VE KALP SAĞLIĞI İÇİN RİSK TAŞIYOR

Uzm. Dr. Ayaydın Kaplan, aşırı D vitamini kullanımının hiperkalsemiye neden olduğuna değinerek, “Bu, aşırı D vitamini alımının neden olduğu, kandaki kalsiyum miktarının yükselmesiyle karakterize bir durumdur. Bu durumda mide bulantısı, kusma, sık idrara çıkma, kas zayıflığı ve kalp ritim bozuklukları sıkça görülür. Yüksek kalsiyum seviyesi, uzun dönemde böbrek taşı oluşumunu tetikler ve nefrokalsinozis gibi komplikasyonlara zemin hazırlar. Bu durum, böbrek fonksiyon testlerinde belirgin düşüşe yol açabilir” dedi.