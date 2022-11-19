İtalyan şair Tristan Tzara tarafından ortaya atılan ve eski olan he şeyin yıkılması fikrine sırtını dayayan Dadaizm nedir? Öne çıkan Dadaizm eserleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Dadaizm Nedir?

Dadaizm ya da bir diğer ismiyle Dadacılık; 20. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmış ve ardından Amerika’ya uzanarak tüm dünyayı etkisine almış bir sanat hareketidir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara adlı İtalyan bir genç şairin öncülüğünde kurulan bu akımın ismi; Fransızcada oyuncak tahta at anlamına gelen “Dada” sözcüğünden gelmektedir. Aktarılan rivayete göre Tristan Tzara bu ismi, bir toplantı esnasında ansiklopedinin sayfalarını rastgele açarak ve karşısına çıkan ilk kelimeyi (dada) seçerek bu akıma bu ismi vermiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi, geride kalanlarınsa büyük acılarla yüzleşmeleri ve mutsuzluğa sürüklenmesi, akla, mantığa dayalı biçimde kurulduğunu söyleyen düzenlere karşı güvenin sarsılması, tüm değer yargılarının alt üst olmasına yol açmıştı. Böyle bir ortam da bir protesto hareketi olan Dadaizm’in ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.

Dadaizm Akımı Özellikleri

Sanatta genel bir kuralsızlık ilkesine sahip olan Dadaizm akımı özellikleri şu şekilde sıralanabilir: