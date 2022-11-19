İtalyan şair Tristan Tzara tarafından ortaya atılan ve eski olan he şeyin yıkılması fikrine sırtını dayayan Dadaizm nedir? Öne çıkan Dadaizm eserleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…
Dadaizm Nedir?
Dadaizm ya da bir diğer ismiyle Dadacılık; 20. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmış ve ardından Amerika’ya uzanarak tüm dünyayı etkisine almış bir sanat hareketidir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Tristan Tzara adlı İtalyan bir genç şairin öncülüğünde kurulan bu akımın ismi; Fransızcada oyuncak tahta at anlamına gelen “Dada” sözcüğünden gelmektedir. Aktarılan rivayete göre Tristan Tzara bu ismi, bir toplantı esnasında ansiklopedinin sayfalarını rastgele açarak ve karşısına çıkan ilk kelimeyi (dada) seçerek bu akıma bu ismi vermiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi, geride kalanlarınsa büyük acılarla yüzleşmeleri ve mutsuzluğa sürüklenmesi, akla, mantığa dayalı biçimde kurulduğunu söyleyen düzenlere karşı güvenin sarsılması, tüm değer yargılarının alt üst olmasına yol açmıştı. Böyle bir ortam da bir protesto hareketi olan Dadaizm’in ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.
Dadaizm Akımı Özellikleri
Sanatta genel bir kuralsızlık ilkesine sahip olan Dadaizm akımı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Birinci Dünya Savaşı’nın ardından gelen yıllarda yaşanan siyasi dengesizlik, isyan, korku, umutsuzluk gibi duyguların etkisinde kalan bir grup genç sanatçının bu ortamı reddetmesini konu edinen bir sanat akımıdır.
- Dadaizm topluma ve sanata ait bütün kuralları, adetleri ve geleneksel yapıları, bunları oluşturan sistemlerinin tamamını isyancı bir başkaldırı reddeder.
- Bu akıma mensup sanatçılarda akılcılık önemini yitirmiş onu yerini her şeyden kuşku duyan bir bakış açısı almıştır.
- Dadaizm’e göre var olan hiçbir şey tam anlamıyla doğru, sürekli, sağlam yapıda değildir.
- Dadaist sanatçılar, benimsedikleri bu görüşleriyle toplumda irkilme ve şaşkınlık yaratmak istemişlerdir.
- Edebiyata ciddi estetik ve yapısal anlamda öneriler getirmekten ziyade, sonraki yıllarda felsefi ve edebi alanda doğup gelişecek, sanat anlayışlarına yön verecek diğer bazı edebiyat ve sanat akımlarının doğmasına zemin hazırlayan, yol açıcı ve zemin hazırlayıcı bir mahiyette karşımıza çıkar.
- Edebiyata etki manasında bahsedilebilecek en büyük etkisi; geleneğe ait bütün yapının, alışkanlıkların, tekniklerin, metotların reddedilmesi, yıkılmasıdır.
Dadaizm Temsilcileri
1916 yılında ortaya atılan ve protest bir sanat akımı olma özelliği taşıyan Dadaizm temsilcileri şunlardır:
- Tristan Tzara
- Jean Arp
- Richard Hülsenbeck
- Marcel Janco
- Emmy Hennings
- Marcel Duchamp
- Francis Picabia
- Hugo Ball
- Jean Hans Arp
- Hannah Höch
Dadaizm Sanat Eserleri
Sürrealizmin önünü açarak temellerini atma özelliği de taşıyan ve sanatın birçok dalına yayılma başarısı gösteren Dadaizm örnekleri şu şekilde sıralanabilir:
- Marcel Duchamp: 50 cc of Paris Air, H.O.O.Q Mona Lisa With Moustache, Merdivenden İnen Çıplak
- Tristan Tzara: Yaklaşık Adam, Gazlı Yürek, Yalnız Konuşmak, İç Yüz
- Francis Picabia: Balance
- Jean Hans Arp: Tristan Tzara’nın Portresi, Geometrik Formlar
- Marcel Janco: Mucize, Emmy Hennings’İn Portresi,
- Max Ernst: Dönme Dolap, Çin Bülbülü, Celebes Fili
- Kurt Schwitters: Merzbau, Rüyada Piramit, Çapraz ve Kare ile Rölyef
- Man Ray: Öpücük, Marquise Cesati, Hediye
- George Grosz: Toplumun Taşıyıcıları, Panaroma
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