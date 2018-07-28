Daegu - Jeonbuk Motors maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 1 maçında Daegu ile Jeonbuk Motors, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Daegu 14 puanla 11. sırada, Jeonbuk Motors 47 puanla 1. sırada bulunuyor. Daegu, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jeonbuk Motors son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daegu kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Jeonbuk Motors sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Daegu son haftadaki Chunnam Dragons müsabasında 1-4 kazandı.

Jeonbuk Motors ise Jeju United karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Daegu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Daegu, kendi sahasında 7 gol attı, 17 gol yedi.

Jeonbuk Motors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jeonbuk Motors, 22 gol atarken 3 gol yedi.

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