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Dağ 2 filmi oyuncuları ve konusu

Yönetmen koltuğuna Alper Çağlar'ın geçtiği 2012 yapımı Dağ filminin devamı olarak gösterime çıkan 2016 yapımı Dağ 2 filmi izleyici tarafından çok beğenildi. Peki Dağ 2 filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte merak edilenler...

Dağ 2 filmi oyuncuları ve konusu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, savaş ve dram filmi olan Dağ 2, 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamı niteliğindedir. Film 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime girdi ve Türkiye'de 3 Milyon 600 Bin kişi tarafından izlendi. İlk filme oranla bütçe olarak daha fazla harcanan filmin oyuncuları kimler? Dağ 2 filminin konusu ne? İşte merak edilenler... 

Dağ 2 filmi konusu

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler. Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır. Köyde çetin bir savaş olacaktır.

Dağ 2 filmi oyuncuları

  • Çağlar Ertuğrul Üsteğmen Oğuz Çağlar
  • Ufuk Bayraktar Uzman Çavuş Bekir Özbey
  • Murat Serezli Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa
  • Ahu Türkpençe Gazeteci Ceyda Balaban
  • Atılgan Gümüş Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin
  • Murat Arkın Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar
  • Ahmet Pınar Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Çullu
  • Armağan Oğuz Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel
  • Açelya Özcan Nabat
  • Buse Varol Ece
  • Ozan Ağaç Çiya
  • Uğur Özarslan Er Savaş Civan Hatipoğlu

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