Dağ 2 oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi konusu nedir? Film severler tarafından merak konusu oldu. Star TV'de bu akşam saat 20.00'da seyircisi ile buluşacak olan Dağ 2 filmi hakkında bilgiler haberimizde...

DAĞ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, savaş ve dram filminin oyuncu kadrosu şöyle;

Çağlar Ertuğrul Üsteğmen Oğuz Çağlar

Ufuk Bayraktar Uzman Çavuş Bekir Özbey

Murat Serezli Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa

Ahu Türkpençe Gazeteci Ceyda Balaban

Atılgan Gümüş Astsubay Kademeli Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin

Murat Arkın Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar

Ahmet Pınar Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Çullu

Armağan Oğuz Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel

Açelya Özcan Nabat

Buse Varol Ece

Ozan Ağaç Çiya

Uğur Özarslan Er Savaş Civan Hatipoğlu

DAĞ 2 KONUSU NEDİR?

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır. Köyde çetin bir savaş olacaktır.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Dağ 2 filminin çekimleri, Ankara, Konya ve Adana'da gerçekleşmiştir. Filmde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden alınan özel izinle gerçek ve Türkiye üretimli milli silahlar ve zırhlı askeri kara araçları kullanılmıştır.