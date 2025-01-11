Dağ köyünde ilk kez yol çalışması yapıldı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi'nin yıllardır süren yol sorunu çözüldü.

Tarihinde hiç yol çalışması yapılmadığı belirtilen mahallenin zorlu arazideki yolu, dev kayaların iş makineleri ile kırılarması ile araç geçişine açıldı. Köy sakinlerinden Şahin ve Zekiye Yürek çifti, çalışma nedeniyle ekiplere dualarla teşekkür etti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede vatandaşların yol ve ulaşım sorunlarının çözülmesi için sahada tüm ekiplerin mesai kavramı olmadan çalışma yaptığını ifade ederek, "Vatandaşlara en doğal hakkı olan ulaşım hizmetini sağladık. Bölgede Feke Belediyesi olarak Hıdıruşağı ve Bahçecik mahalleleri arasındaki dar yollarında ulaşımın refah düzeye ulaşması, rahat geçiş yapabilmesi için genişletme çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.