Dağcı aile 21 yıldır Aladağlar'ı mesken tutuyor

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Kızlarının da dağcılık sporuyla ilgilenmesinin kendini tedirgin etmediğini aktaran İnce, "Kızım dağcılık yaptığı için korkmuyorum, ona güveniyorum. Belki atçılık ya da dalışla ilgilenseydi biraz tedirgin olabilirdim ama bu benim kendi alanım olduğu için tehlikelerini biliyorum, eğitimini biliyorum. Eğitimini veriyorum ve ona göre yetiştiriyoruz" dedi.

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İnce, herkesin dağcılık sporuyla ilgilenebileceğini belirterek "Dağcılıkta kadın olmak biraz daha zor. Dağlarda da kadın olmak biraz daha zor. Çünkü dağcılık yapan kadın sayısı daha az. Erkek egemen bir spor. Çünkü güç sporu ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dağcılık aslında ailece yapılabilecek ve her yaşta yapabileceğimiz bir spor" diye konuştu.