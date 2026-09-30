Zirveye yakın bölgelerde kurulan iki yaşam odasının rota üzerinde olduğunu ve birbirini gördüğünü ifade eden Ayvat, şöyle devam etti: "Bu sene ilk defa Türkiye'de bir dağda, Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 ve 4 bin 650 metrelerde yaşam odası kurduk. Yüksek irtifada buraya yabancı olan dağcılar, yaşadıkları dağ hastalığı, irtifadan kaynaklı sağlık problemlerinden bazen çıkamayabiliyor. Bunu bertaraf etmek ve onlara 112 ekiplerinin güvenli bir alana gelebilmelerine kadar zaman sağlayacak şekilde ilk defa yaşam odası yaptık."