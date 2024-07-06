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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dağdan kopan kaya can aldı | Son dakika haberleri

        Dağdan kopan kaya can aldı

        Tunceli'de dağdan kopan kaya parçası, otomobile isabet etti, kazada iki kişi yaralandı bir kişi ise yaşamını yitirdi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 21:58 Güncelleme: 06.07.2024 - 21:58
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        Tunceli'de dağdan kopan kaya parçasının seyir halindeki otomobile isabet etmesi sonucu Deniz Doğan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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        Olay, Tunceli- Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresi, Zagge mevkisinde meydana geldi. O.T. (36) yönetimindeki 34 KV 4761 plakalı otomobille, seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası isabet etti. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi.

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        Olayda otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü de olay yerinden 200 metre ilerde bulunan restorana ulaşıp, oradakilerden yardım istedi.

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        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Sürücü O.T. ile arka koltuktaki A.K. (20) ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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        Doğan’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılardan A.K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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