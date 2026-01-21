Dağdan kopan kaya evi yıktı!
Olay, Şırnak'ta meydana geldi. Şırnak'ta heyelan dehşeti yaşandı. Dağdan kopan kaya parçaları bir evin üzerine savruldu. Duvarları delip içeriye girdi. Önce korku sonra şaşkınlık yaşayan aile ne yapacağını şaşırdı.
Giriş: 21.01.2026 - 22:33 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:33
