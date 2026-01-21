Habertürk
        Dağdan kopan kaya evi yıktı!

        Dağdan kopan kaya evi yıktı!

        Olay, Şırnak'ta meydana geldi. Şırnak'ta heyelan dehşeti yaşandı. Dağdan kopan kaya parçaları bir evin üzerine savruldu. Duvarları delip içeriye girdi. Önce korku sonra şaşkınlık yaşayan aile ne yapacağını şaşırdı.

        Giriş: 21.01.2026 - 22:33 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:33
        Olay, Şırnak'ta meydana geldi.

        Şırnak'ta heyelan dehşeti yaşandı.

        Dağdan kopan kaya parçaları bir evin üzerine savruldu.

        Duvarları delip içeriye girdi.

        Önce korku sonra şaşkınlık yaşayan aile ne yapacağını şaşırdı.

        İmamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi görüntülendi

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, imamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA)

