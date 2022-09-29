Dağ keçileri kameralara böyle poz verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Dağ keçileri kameralara böyle poz verdi

Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi

Dağ keçileri kameralara böyle poz verdi
Dağ keçileri kameralara böyle poz verdi
0:00 / 0:00
İHA

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Tunceli’de görüntülendi.

İHA'nın haberine göre sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara inerek, çaydan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Sürü halinde dolaşan dağ keçileri uzun süre objektiflere yansıdı.

Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cinsiyet partisi için yaptıkları pes dedirtti
YAŞAM Cinsiyet partisi için yaptıkları pes dedirtti
Milli Piyango çekilişi ne zaman ve saat kaçta? Milli Piyango çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar 29 Eylül 2022? Milli Piyango ikramiye sorgulama ekranı
YAŞAM Milli Piyango çekilişi ne zaman 29 Eylül?
Bir kase içen hastalanmıyor! Tam bir şifa deposu!
YAŞAM Bu çorbadan bir kase içen hastalanmıyor!
300 yıllık su değirmeninde buğday öğütüyor
YAŞAM 300 yıllık su değirmeninde öğütüyor
Kırgız Manasçı İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
YAŞAM 124 saat okudu, Guinness rekoru kırdı!
Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Listede Türkiye de var! İşte dünyanın en tehlikeli yolları
YAŞAM Bu 11 yoldan geçmek yürek ister!
Süper Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta? Süper Loto büyük ikramiyesi ne kadar 29 Eylül 2022?
YAŞAM Süper Loto'da büyük ikramiye...
Günlük burç yorumları! (29 Eylül 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Kızılırmak Deltası'nın gün batımı manzarası düğün fotoğrafları için tercih ediliyor
YAŞAM Gün batımıyla evleneceklerin ilgi odağı
Preveze Deniz Zaferini su altında Türk bayrağı açarak kutladılar
YAŞAM Su altında Türk bayraklı kutlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.