Denizli’nin Serinhisar ilçesinde oturan 10 yaşındaki N.K., edinilen bilgilere göre dün oyun oynamak için evinden ayrıldı. Ancak N.K.’nın ailesi çocuklarından bir daha haber alamadı. Bunun üzerine küçük çocuğun ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Dünden bu yana her yerde aranan N.K.’nın cesedi bu sabah bir inşaatta bulundu.

ELİNDE BİR POŞET VARDI

İHA'da yer alan habere göre öte yandan N.K.'nın güvenlik kameralarına takılan son fotoğrafında elinde bir poşet olduğu görüldü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Küçük çocuğa otopsi yapılacağı öğrenildi.