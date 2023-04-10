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Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 5 yaşındaydı! Balkona sığındı... Alevler her yanı sardı! - Son dakika haberi
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Daha 5 yaşındaydı! Balkona sığındı... Alevler her yanı sardı!

Kayseri'de yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Evde çıkan yangında 5 yaşındaki E.C. isimli çocuk yaşamını yitirdi, annesi yaralandı. Yaralanan anne tedavi altına alınırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı

Daha 5 yaşındaydı! Balkona sığındı... Alevler her yanı sardı! - Son dakika haberi
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AA

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BALKONA SIĞINDI AMA KURTULAMADI

Yangında balkona sığınan 5 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti, anne Ş.C. yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANNESİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

E.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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