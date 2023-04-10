Daha 5 yaşındaydı! Balkona sığındı... Alevler her yanı sardı!

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BALKONA SIĞINDI AMA KURTULAMADI
Yangında balkona sığınan 5 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti, anne Ş.C. yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ANNESİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
E.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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