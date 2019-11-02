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Daha önce Suriye'den çekildiğini bildiren ABD'nin bölgenin kuzeyine döndüğü belirtildi

HABERTURK.COM

Daha önce Suriye'den çekildiğini ilan eden ABD tekrar bölgeye dönüyor. PKK'nın Suriye kolu PYD/SDG'nin ABD'nin yeni üs kurulumunu kabul ettiği gelen bilgiler arasında...

ABD üssü

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suriye'deki siyasi kaynaklar ABD'li askeri danışmanların bugün Kamışlı kentine gelerek yeni bir üs kurulu için görüşme başlattıklarını bildirdi. Aynı kaynaklar terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/SDG'nin ABD'nin yeni üs kurulumunu kabul ettiğini belirtiyor.

ABD KAMIŞLI ÜSSÜNE GERİ DÖNÜYOR

Amerikan askeri birimleri, Kamışlı'da yeni bir askeri nokta kurmak için hazırlıklarını tamamladığı gelen bilgiler arasında. Bölgedeki kaynaklara göre sözkonusu nokta, bugün kurulacak. Amerikan güçlerinin küçük bir kısmının Kamışlı'da daimi bi nokta kurmak için Haseke'den bölgeye doğru yola çıktığını bildiriyor.

KONTROL HARİTASI NETLEŞİYOR

Öte yandan Rusya-Türkiye anlaşması uyarınca geri çekilmesiyle birlikte kontrol haritası da gün geçtikçe netleşmeye başladı. Nitekim şu ana kadar Kamışlı’dan Ayn Diwar’a uzanan bölge Amerikan nüfuzuna tabi.

Kamışlı’dan Resulayn’a (Seri Kani) ve Tel Abyad’dan Ayn el Arab’a (Kobani) uzanan bölgeler ise Rusların kontrolünde.

Resulayn’dan Tel Abyad’a uzanan bölge ise Türkiye ve onlara bağlı grupların hakimiyetinde.

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