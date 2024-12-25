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        Haberler Bilgi Yaşam Daha zinde ve enerjik bir beyin için bu tüyoları hayatınızın her anına yansıtın!

        Beyni enerjik ve verimli tutmanın yolları neler?

        Tüm vücudumuzun kontrol merkezi beynimiz olduğu için beynimize çok daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Gün içerisinde yaptıklarımız, yaşadıklarımız gün içinde yaşadığımız her an beynimizi yormaktadır. Zinde ve sağlıklı bir beyin için izlememiz gereken yollar nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:30
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        Beyni zinde tutmanın kolay yolları
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        Sağlıklı bir beyin için bebeklikten itibaren başlayan süreç bir ömür boyu devam eder. Etrafımızda ve bulunduğumuz toplumda yaşadığımız ve tanık olduğumuz her şey beynimizin hem gelişiminde hem de yıpranmasında pay sahibidir. Daha zinde ve sağlıklı bir beyin için neler yapmalıyız?

        ZİNDE VE ENERJİK BİR BEYİN İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

        1. EGZERSİZ

        Fiziksel aktivite, beden ve zihin sağlığınıza yepyeni bir boyut kazandırır. Gün içerisinde daha pozitif olmanızı sağlar ve olumlu faydalarıyla öne çıkar. Dans etmek, yürüyüş yapmak veya bisiklet binmek zihin sağlığınızı en üste çıkarır. Dengeli ve düzensiz hareket ederek daha güçlü bir zihne kavuşabilirsiniz.

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        2. STRESTEN UZAK DURUN

        Stres, yaşam kalitesini ciddi ölçüde olumsuz etkiler. Stres faktörlerini belirlemek ve bunlardan kurtulmak için birtakım değişiklikler yapmanız yararınıza olacaktır. Gün içerisinde güler yüzlü olun ve rahatlama ipuçlarından faydalanın. Duygularınızı kontrol altına almak iyi bir adım olacaktır. Bu da hem bedeninizi hem zihninizi yeniler.

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        3. RUTİNİNİZİ DEĞİŞTİRİN

        Günlük hayatta sürekli tekrarladığımız eylemler beyni geliştirmez. Tekrarlanan eylemler otomatik hale geldiğinde ise beyne hiçbir katkı sağlamaz. Beyninizi şaşırtın! Beyin ancak böyle gelişir ve kendinizi ancak bu şekilde zinde hissetmeye başlarsınız. Bu uygulamaya küçük adımlarla başlayabilirsiniz, örneğin çok sık kullandığınız bir yolu değiştirebilir ya da yeni hobiler edinebilirsiniz.

        4. YABANCI DİL ÖĞRENİN

        Yukarıda beyni zinde tutmak için yeni şeyler öğrenmenin çok etkili olduğundan bahsetmiştik. Bunun en iyi yöntemlerinden biri de dil öğrenmek. Yeni bir dil öğrenerek; beyninizin sınırlarını genişletebilir ve yaşlanmasını geciktirebilirsiniz. Ayrıca dil öğrenmek beyin fonksiyonlarınızı geliştirdiği için hafızanızı da güçlendirir. Bu sayede yön bulma, kavrama ve hatırlama yetileriniz daha kuvvetli hale gelebilir.

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        5. E VİTAMİNİ İÇEREN GIDALAR TÜKETİN

        E vitamininin vücuda birçok katkısı var. E vitaminini yeterli miktarda tüketerek yaşlılığa ve psikolojik sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan zihinsel gerilemenin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca E vitamininin cilt için de son derece önemli olduğu biliniyor.

        6. İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

        Hazır gıda tüketimi, beyin sağlığınızı ciddi ölçüde olumsuz etkiler. Yediğiniz her besin beyninizle doğrudan etkileşime girer. Bu nedenle tükettiğiniz besinlerin içeriğine mutlaka göz atın.

        7. YENİ ŞEYLER ÖĞRENİN

        Beyni zinde tutmanın en temel yöntemi, yeni şeyler öğrenmek. Yeni şeyler öğrenerek kavrama yeteneğinizi günden güne güçlendirebilirsiniz. Yukarıda “beyninizi şaşırtın” demiştik; aynı mantıkla yeni şeyler öğrenerek beyni aktif tutmak ve onu şaşırtmak gerekiyor. Bunun için kitap, makale, bilimsel dergi okuyabilirsiniz. Bu, beyin gelişimi açısından son derece etkili olur. Böylelikle hem genel kültürünüzü arttırmış olursunuz hem de daha donanımlı bir birey haline gelebilirsiniz.

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        8. DÜZENLİ UYKU

        Düzenli uyku, beyni dinlendirir ve konsantrasyon sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Böylelikle yaşam kalitenizin artmasına katkı sağlar. Özellikle 23.00 – 02.00 saatleri arasında birçok hormon salgılandığı için bu saatlerde uykuda olmak oldukça önem arz ediyor. Bunun yanında toplamda 7-8 saatlik bir uykunun ideal standartlarda olduğu söylenebilir. Ayrıca 6 saatten az uyumamak gerektiği birçok uzman tarafından dile getiriliyor.

        9. YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİN

        Günlük su ihtiyacınız, beden kitlenize göre değişir. İhtiyacınız olan su miktarını düzenli olarak tükettiğinizde su, vücudunuza pek çok fayda sağlar. Bu faydalar, ağız kokusunun giderilmesinden baş ağrısının geçmesine kadar birçok şekilde kendini gösterebilir. Vücudunuzda bulunan yeterli miktardaki su, odaklanmanıza yardımcı olurken su oranının düşmesi konsantrasyon sorunlarına yol açabilir.

        10. HOBİLERİNİZİ KEŞFEDİN

        Beyni zinde tutmanın bir diğer yolu hobiler edinmektir. Yeni bir hobiyle harekete geçebilirsiniz. İlgi alanlarınız ve yeteneklerinizle paralel bir hobi gelişiminiz için çok faydalıdır. Size iyi gelecek bir aktivite beyni zinde tutmanıza yardımcı olur. Bu nedenle önce kendinizi sonra hobilerinizi keşfedin.

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