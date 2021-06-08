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Daimler Trucks, 2020 yılında tanıtılan ve hidrojen bazlı yakıt hücrelerine sahip GenH2 kamyonun prototipinin testlerine başladığını duyurdu. Seri üretime giden yolda önemli bir adım atıldığını belirten şirket, yakıt hücreli GenH2 kamyonu kesintisiz kullanım, farklı hava ve yol koşulları ve çeşitli sürüş koşullarına göre test ediyor

Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 kamyonun trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor. Gerçekleşen testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2 Kamyon’un 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, “Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu, teknolojiyi seri üretime geçirmek için birlikte çalıştığımız ortaklarımız tarafından da onaylandı. Buna ek olarak, Avrupa genelinde yönetimlerin karayolu yük taşımacılığında hidrojen kullanımına yönelik taahhütleri de bu teknolojiye ivme kazandıracaktır. Siyasi destek, hidrojen altyapısının geliştirilmesini teşvik etmede ve yakıt hücreli kamyonların müşterilerimiz için uygun maliyetli olmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Daimler Trucks mühendisleri GenH2 kamyonu, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlıyor. Bu, 1.2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına geliyor.