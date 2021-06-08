Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilDaimler'in yeni nesil kamyonu teste çıktı!
ABONE OL

Hidrojenle çalışan kamyonu 1.2 milyon kilometrede test edecek

Daimler Trucks, yakıt hücreli Mercedes-Benz GenH2 kamyonun kapsamlı testlerine başladığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, 2021’de trafiğe açık yollarda testlerine başlanan GenH2 Kamyon’un müşteri testleri ise 2023’te başlayacak. Yapılan testlerin, 1.2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saatini kapsayacağı kaydedildi. Daimler Truck AG CEO’su Martin Daum, "Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli kamyonlarının vazgeçilmezi olacak" dedi

Daimler'in yeni nesil kamyonu teste çıktı!
HABERTURK.COM

Daimler Trucks, 2020 yılında tanıtılan ve hidrojen bazlı yakıt hücrelerine sahip GenH2 kamyonun prototipinin testlerine başladığını duyurdu. Seri üretime giden yolda önemli bir adım atıldığını belirten şirket, yakıt hücreli GenH2 kamyonu kesintisiz kullanım, farklı hava ve yol koşulları ve çeşitli sürüş koşullarına göre test ediyor

Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 kamyonun trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor. Gerçekleşen testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2 Kamyon’un 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, “Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu, teknolojiyi seri üretime geçirmek için birlikte çalıştığımız ortaklarımız tarafından da onaylandı. Buna ek olarak, Avrupa genelinde yönetimlerin karayolu yük taşımacılığında hidrojen kullanımına yönelik taahhütleri de bu teknolojiye ivme kazandıracaktır. Siyasi destek, hidrojen altyapısının geliştirilmesini teşvik etmede ve yakıt hücreli kamyonların müşterilerimiz için uygun maliyetli olmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Daimler Trucks mühendisleri GenH2 kamyonu, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlıyor. Bu, 1.2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına geliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'nın ticari aracı Sakarya'da üretilecek
OTOMOBİLRus ticari 'Made in Turkey' oluyor
8 bin 848 metrelik 'Everesting'i Egea Cross ile tamamladı
OTOMOBİLYeni lastiğe 'Everesting' testi!
Tesla o modeli üretmekten vazgeçti
OTOMOBİLTesla o modelini üretmekten vazgeçti!
Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
OTOMOBİLMayıs'ta en çok onlar satıldı!
İkinci el araçta hareketlilik beklentisi - haberler
OTOMOBİLİkinci elde yaz umudu!
Otomotiv ihracatı yüzde 56 yükseldi
OTOMOBİLMayısta 1.9 milyar dolarlık ihracat
Toyota yeni modelini üreteceği ülkeyi açıkladı
OTOMOBİLYeni modelini üreteceği ülkeyi açıkladı
Araç kiralamadaki 'stresleri' ortadan kaldıracak
OTOMOBİLKiralamadaki 'stresleri' ortadan kaldıracak
TOGG Ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi oldu
OTOMOBİLÖdenmiş sermayede rakiplerine fark attı
Otomobillerini dijital ortamda sergileyecek
OTOMOBİLBayileri 'online'a taşıdı!