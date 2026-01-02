Habertürk
Habertürk
        Dakar Rallisi'nde heyecan yarın başlıyor! - Motor Sporları Haberleri

        Dakar Rallisi'nde heyecan yarın başlıyor!

        Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi'nde heyecan yarın başlayacak. Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 7. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:11
        Dakar Rallisi'nde heyecan yarın başlıyor!
        Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı kabul edilen Dakar Rallisi, yarın başlayacak.

        Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste 7. kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

        Bu yıl 48. kez düzenlenen ralli, Yanbu'daki ön etapla başlayacak ve 17 Ocak'ta aynı şehirdeki 13. etapla sona erecek.

        TOPLAM MESAFE

        Etaplar arası bağlantılarla toplam mesafesi 8 bin kilometreye yaklaşan 2026 Dakar Rallisi'nde sürücüler, yarışma sırasında yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek şampiyonluk için mücadele edecek.

        Sürücüler, Arap Yarımadası'nın kıyılarından kum tepelerine, dağlarından Rubülhali Çölü'ne dek birbirinden zorlu bölgelerden geçecek.

        İKİ GÜNLÜK MARATON ETAP DÜZENLENECEK

        Rallide son senelerde olduğu gibi bu yıl da iki günlük maraton etap konsepti uygulanacak.

        Sürücülerin maraton etap sırasında geceyi geçirmek için kamp alanlarına ulaşması gerekecek.

        Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek sürücüler, ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacak.

        REKOR PETERHANSEL'DE

        Fransız Stephane Peterhansel, Dakar Rallisi'ni en fazla kazanan pilot ünvanını elinde bulunduruyor.

        Otomobilde 8 kez kazanan Peterhansel, motosiklette de 6 olmak üzere 14 kez Dakar Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı.

        Geçen yıl ralliyi otomobil kategorisinde Suudi Arabistanlı Yazeed Al-Rajhi, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

        Son şampiyonların yanı sıra otomobilde Stephane Peterhansel, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Seth Quintero, motosiklette ise Kevin Benavides, Ricky Brabec, Tosha Schareina gibi isimler de rallide yer alacak.

        Dünya Ralli Şampiyonası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Fransız Sebastien Loeb, 2016'dan bu yana katıldığı Dakar Rallisi'nde bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.

        33 SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        1979'dan bu yana düzenlenen yarışlarda bugüne kadar 33 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetti.

        Otomobil, motosiklet ve kamyondan sonra 2009'dan itibaren ATV, 2017'den beri UTV gibi sınıfların eklendiği, 8 farklı kategoride düzenlenen yarışta, şu ana kadar sporcular dışında 50'ye yakın kişi de hayata gözlerini yumdu.

        Her ölüm, yetkililerce kayıt altına alınmadığı için kesin sayı bilinmiyor. Ölen kişiler arasında gazeteciler, organizasyon çalışanları ve izleyiciler de bulunuyor.

        Uzun yıllar Afrika kıtasında yapılan, 2009'da terör tehdidi nedeniyle Güney Amerika'ya taşınan, 2020'den beri Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Dakar Rallisi'nin kurucusu Thierry Sabine de 1986'daki yarış sırasında can verdi.

        ETAPLAR

        2026 Dakar Rallisi'nde 13 etap şu şekilde:

        Etap Tarih Başlangıç Bitiş Mesafe (km)
        Ön etap 3 Ocak Yanbu Yanbu 23
        1 4 Ocak Yanbu Yanbu 305
        2 5 Ocak Yanbu Al-Ula 400
        3 6 Ocak Al-Ula Al-Ula 422
        4 7 Ocak Al-Ula Al-Ula 451
        5 8 Ocak Al-Ula Hail 356
        6 9 Ocak Hail Riyad 331
        Dinlenme 10 Ocak - - -
        7 11 Ocak Riyad Wadi ad-Dawasir 462
        8 12 Ocak Wadi ad-Dawasir Wadi ad-Dawasir 481
        9 13 Ocak Wadi ad-Dawasir Bişa 418
        10 14 Ocak Bişa Bişa 371
        11 15 Ocak Bişa Al Henakiyah 347
        12 16 Ocak Al Henakiyah Yanbu 310
        13 17 Ocak Yanbu Yanbu 105
