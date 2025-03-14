Dakota Johnson yeni filminin setinde 'kanlar içinde' görüntülendi
Dakota Johnson'ın, Josh Hartnett ile birlikte çekimlerini sürdürdüğü yeni filmi 'Verity'nin setinden, kanlar içinde görüldüğü kareler yansıdı
Dakota Johnson, başrolleri paylaştığı Josh Hartnett ile yeni filmi 'Verity'nin New York'taki çekimlerinde görüntülendi. Setten yansıyan fotoğraflarda kanlı bir kaza sahnesinin çekildiği görüldü.
Fotoğraflarda, Dakota Johnson, 'Verity' setinde yüzü ve boynu kanla kaplanmış şekilde bulunurken, Josh Hartnett'in onu yoğun bir caddeden geçirdiği görülüyor.
Başka bir karede ise Dakota Johnson, kulaklıklarını takarak yürürken çevresindeki gürültüyü hiçe sayıp kendi dünyasında gibi duruyor.
2026'da gösterime girmesi planlanan, Colleen Hoover'ın kitabından uyarlanan filmde, ünlü yazar Verity Crawford bir araba kazasında ağır yaralanarak iş yapamaz hale gelir. Bu durum üzerine Verity'nin eşi Jeremy, Lowen adında zor durumdaki bir yazara serinin geri kalan kitaplarını tamamlaması için büyük miktarda para teklif eder. Teklifi kabul eden Lowen, Crawford'ların etkileyici mülküne taşınır ve burada çok sayıda not ve el yazması üzerinde çalışır. Ancak Lowen, el yazmalarında korkunç sırlar keşfeder ve bu durum, Verity'nin gerçek niyetinden ve mevcut durumundan şüphe duymasına neden olur.
Josh Hartnett, filmde 'Jeremy Crawford' karakterini canlandırırken; Dakota Johnson ise Hoover’ın 2018'de yayımlanan romanının genç baş kahramanı 'Lowen Ashleigh’i oynuyor.