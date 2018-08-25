Dalian Transcendence - Meizhou Kejia rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Dalian Transcendence, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Meizhou Kejia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:00. Dalian Transcendence 17 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Meizhou Kejia 33 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Dalian Transcendence, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Meizhou Kejia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 521 kodlu maçı oynayanlar; Dalian Transcendence galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Meizhou Kejia galibiyet oranı 0.00.

Dalian Transcendence son haftadaki Fujian müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Meizhou Kejia, Qingdao Hainiu karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dalian Transcendence, 10 gol attı ve 13 gol yedi.

Meizhou Kejia, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Meizhou Kejia 12 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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