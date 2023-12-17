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        Haberler Spor Basketbol NBA Dallas Mavericks, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 131-120 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Dallas Mavericks, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 131-120 mağlup etti

        Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 131-120 mağlup etti. Sloven yıldız Luka Doncic 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:36 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:36
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        Dallas, Doncic'in 40 sayısıyla galip
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        Dallas Mavericks, Batı Konferansı mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers’ı 131-120 mağlup etti. Sloven yıldız Luka Doncic 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

        Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 10 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Dallas Mavericks, konuk olduğu Portland Trail Blazers’ı 131-120 mağlup ederken, normal sezonda bu sene 25 maçında 16. galibiyetine ulaştı. Dallas’ın 24 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic, karşılaşmayı 40 sayı, 12 ribaund ve 10 asist ile tamamlarken, triple-double performansıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ev sahibinde Anfernee Simons’un, 33 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

        NBA'DE KEEGAN MURRAY'IN KARİYER GECESİ

        Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz’ı 125-104 mağlup etti. Mücadeleyi 47 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile tamamlayan Keegan Murray, galibiyetin yanında kariyer gecesini de yaşadı. Murray, 47 sayı ile tamamladığı mücadeleyi 15’de 12 üçlük isabetiyle tamamladı ve bu alanlardaki rekorunu geliştirdi.

        NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

        Milwaukee Bucks: 146 - Detroit Pistons: 114

        Charlotte Hornets: 82 - Philadelphia 76ers: 135

        Cleveland Cavaliers: 127 - Atlanta Hawks: 119

        Miami Heat : 118 - Chicago Bulls: 116

        Minnesota Timberwolves: 127 - Indiana Pacers: 109

        Golden State Warriors: 124 - Brooklyn Nets: 120

        Denver Nuggets: 117 - Oklahoma City Thunder: 118

        Portland Trail Blazers: 120 - Dallas Mavericks: 131

        Sacramento Kings: 125 - Utah Jazz: 104

        Los Angeles Clippers: 144 - New York Knicks: 122

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