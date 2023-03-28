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Dallas Mavericks, Indiana Pacers’ı yenerek play-in şansını sürdürdü

NBA’de Dallas Mavericks, deplasmanda Indiana Pacers’ı 127-104’lük skorla mağlup ederek Batı Konferansı’nda play-in hattında bulunan Los Angeles Lakers ve Oklahoma City Thunder'ı yakaladı

Dallas Mavericks, Indiana Pacers’ı yenerek play-in şansını sürdürdü
İHA

NBA’de normal sezon 8 maç ile devam etti. Batı Konferansı’nda play-in mücadelesi veren Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Indiana Pacers’ı 127-104’lük skorla yenerek play-in hattında bulunan Los Angeles Lakers ve Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayısını eşitledi. 4 maçlık mağlubiyet serisine son veren ve bu sezonki 37. galibiyetine ulaşan Dallas’ta Luka Doncic, 25 sayı ve 7 ribaund, Jaden Hardy 20 sayı ve 4 asist, Kyrie Irving de 16 sayı ve 6 asist ile mücadele etti. Toplamda 43. mağlubiyetini alan Pacers’ta ise Bennedict Mathurin’in 26, Andrew Nembhard’ın 17, T.J. McConnell’in de 15 sayısı yeterli olmadı.

DENVER KAZANDI, JOKİC TARİHE GEÇTİ

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, evinde Philadelphia 76ers’ı 116-111’lik skorla yenerek zirvedeki yerini korudu. Denver’da 25 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, NBA tarihinde bir sezonda 10 maçtan fazla 20-15-10 istatistiği yapan 3. oyuncu oldu. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 19 sayı ve 7 asist, Bruce Brown da 18 sayı ve 5 asistle oynadı. Philadelphia’da ise 29 sayıyla oynayan Tyrese Maxey ve 16 sayı kaydeden Tobias Harris yenilgiyi önleyemedi. Konuk ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz da mücadeleyi 6 sayı, 1 ribaund ve 1 asistle tamamladı. Bu sonucun ardından Denver toplamda 51. galibiyetine ulaşırken, Philadelphia ise 26. mağlubiyetini yaşadı.

ALPEREN'İN 11 SAYISI HOUSTON'IN GALİBİYETİNE YETMEDİ

Doğu Konferansı’nda 5. sırada bulunan New York Knicks, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets’ı 137-115’lik skorla mağlup etti. Normal sezondaki 43. galibiyetini elde eden Knicks’te Immanuel Quickley 40 sayı, 9 asist ve 2 ribaundla kariyer rekoru kırarken, Julius Randle 26, R.J. Barrett de 19 sayıyla katkı verdi. Toplamda 58. yenilgisini alan Houston’da ise Kevin Porter Jr.’ın 26, Jalen Green’in 19, Kenyon Martin Jr.’ın da 18 sayısı yeterli olmadı. Konuk takımda 28 dakika parkede kalan Alperen Şengün de 11 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle müsabakayı tamamladı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 117 - Milwaukee Bucks: 126
Indiana Pacers: 104 - Dallas Mavericks: 127
New York Knicks: 137 - Houston Rockets: 115
Utah Jazz: 103 - Phoenix Suns: 117
Denver Nuggets: 116 - Philadelphia 76ers: 111
Portland Trail Blazers: 90 - New Orleans Pelicans: 124
Sacramento Kings: 115 - Minnesota Timberwolves: 119
Los Angeles Clippers: 124 - Chicago Bulls: 112

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