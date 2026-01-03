Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dallas – New York kaç kilometre? Dallas – New York arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Dallas – New York kaç kilometre? Dallas – New York arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde yer alan Dallas ile doğu yakasının en büyük metropollerinden New York arasında seyahat etmeyi planlayanlar, iki şehir arasındaki mesafeyi ve ulaşım süresini merak ediyor. Farklı eyaletlerden geçen bu uzun rota; uçak, özel araç ve şehirlerarası otobüs gibi çeşitli ulaşım seçenekleriyle gerçekleştirilebiliyor. Dallas – New York arası mesafe ve yolculuk süresi, tercih edilen ulaşım türüne, güzergâha ve yol koşullarına göre önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Bu yazımızda Dallas – New York kaç kilometre? Dallas – New York arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 12:01 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dallas – New York kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dallas – New York arası kaç kilometre?

        Dallas ile New York arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 2.200 kilometre civarında bulunuyor. Kara yolu tercih edildiğinde ise kullanılan güzergâha göre toplam mesafe 2.400 ila 2.600 kilometre arasında değişebiliyor. Bu fark, geçilen eyaletler, otoyol tercihleri ve şehir içi bağlantı yollarından kaynaklanıyor.

        Dallas – New York arası uçakla ne kadar sürer?

        Uçakla yapılan yolculuk, Dallas – New York arasında en hızlı ulaşım seçeneği olarak öne çıkıyor. Direkt uçuşlarda uçuş süresi yaklaşık 3,5 ila 4,5 saat arasında değişiyor. Havalimanına ulaşım, check-in işlemleri ve uçuş sonrası şehir merkezine transfer süreleri eklendiğinde toplam yolculuk süresi uzayabiliyor. Aktarmalı uçuşlarda ise seyahat süresi daha uzun olabiliyor.

        Dallas – New York arası arabayla kaç saat sürer?

        Özel araçla Dallas’tan New York’a yapılan bir yolculuk oldukça uzun ve detaylı bir planlama gerektiriyor. Kara yoluyla bu iki şehir arasındaki seyahat süresi, trafik durumu ve mola sayısına bağlı olarak yaklaşık 22 ila 26 saat sürebiliyor. Genellikle Teksas’tan başlayarak Arkansas, Tennessee, Virginia veya Pennsylvania gibi eyaletlerden geçen güzergâhlar tercih ediliyor. Uzun sürüş süresi nedeniyle yolculuğun birkaç güne bölünmesi öneriliyor.

        Otobüsle Dallas – New York yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Dallas – New York arası yolculuk, en uzun süren ulaşım seçeneklerinden biri olarak biliniyor. Otobüsle seyahat süresi genellikle 30 ila 36 saat arasında değişiyor. Bu sürede mola sayıları, trafik yoğunluğu ve otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar belirleyici oluyor. Uzun yolculuk süresi nedeniyle yolcuların konfor ve mola planlamasına dikkat etmesi gerekiyor.

        Dallas – New York arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

        Kara yolu ile yapılan yolculuklarda en sık tercih edilen güzergâhlar genellikle I-30, I-40, I-81 ve I-95 otoyolları üzerinden ilerliyor. Bu otoyollar, eyaletler arası ulaşımı kolaylaştırsa da büyük şehir geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Otoyol tercihi, yolculuğun hem süresini hem de yakıt maliyetini doğrudan etkiliyor.

        Yolculuk öncesi bilinmesi gerekenler

        Dallas – New York arası oldukça uzun bir mesafe olduğu için seyahat öncesinde detaylı planlama yapılması büyük önem taşıyor. Özel araçla yola çıkacakların araç bakımını yaptırması, dinlenme noktalarını önceden belirlemesi ve sürüşü bölerek planlaması öneriliyor. Uçakla seyahat edecek yolcular için ise hava koşulları ve yoğun sezonlar, bilet fiyatları ve uçuş saatleri üzerinde etkili olabiliyor.

        Dallas – New York arası mesafe ve yolculuk süresi; tercih edilen ulaşım türüne göre büyük farklılıklar gösterse de, doğru planlama ile bu uzun rota sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü

        Hakkari Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkinde bulunan Aslankaya Mağarası yakınına çığ düştü

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi