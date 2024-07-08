Damadını öldürdü, kızını yaraladı! Olay, Amasya'da meydana geldi. Amasya'da bir baba rızası olmadan evlenen kızı ve damadı ile akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Çok geçmeden aralarında tartışma çıktı. Öfkeli kayınpeder tüfekle dehşet saçtı. Damadını öldürdü, kızını ise yaraladı.

Habertürk Giriş: 08.07.2024 - 19:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:31 facebook

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