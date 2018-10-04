Damla Ersubaşı 6.5 ayda 41 kilo verdi

04.10.2018 - 12:42 | Güncelleme:

'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 41 kilo verdi. Genç oyuncu, zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlattı

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    Oyuncu Damla Ersubaşı,  '2. Sayfa' programına konuk oldu. 6.5 ayda 41 kilo veren genç oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

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    "Kilolu olmam hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Doktora gittim; diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu."

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    "90 kilogramdım, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı. Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım."

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    "Bu süreçte kendinizi hazırlamak çok önemli. Ameliyat sonrası da 1-2 yıl çok zorlandım. Ameliyat olduktan sonra çok mutlu oldum."

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    "Şu an istediğim ve olmam gereken kilodayım. 'Ben kiloyu verdim, istediğimi yiyebilirim' diye birşey yok. Yoksa en başa dönerim, yediklerime dikkat ediyorum. Kilomu korumak zorundayım."

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    "Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum. Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum. Tabii canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum."

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