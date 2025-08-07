Damla Kent Projesi halka arz detayları: Damla Kent Projesi kaç lot dağıtacak, hisse fiyatı ne kadar?
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesine ilişkin Gayrimenkul Sertifikası için talep toplanmaya devam ediyor. 8 Ağustos'a kadar sürecek süreç kapsamında 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtımı yapılacak. "DMLKT" BIST kodu ile borsaya açılmaya hazırlanan proje 14 Ağustos itibarıyla işlem görmeye başlayacak. Toplam 1.257.629 metrekarelik alan üzerine kurulacak projede, 5.325 konut ve 244 ticari birim yer alacak. Peki, Damla Kent Projesi kapsamında hangi daire için kaç sertifika gerekiyor, yatırım seçenekleri ve halka arz detayları neler? İşte, detaylar...
İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nın talep toplama sürecinde üçüncü güne girildi. 7,59 TL fiyatla Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görecek sertifikalar için üç farklı işlem yöntemi sunuluyor. Sertifikalar; hisse alım satımı, gelir ortaklığı ve konut sahipliği için kullanılabiliyor. 21 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip projede 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıılacak. İşte, Damla Kent Projesi'ne dair tüm halka arz detayları...
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?
- Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle Damla Kent projesinden ev sahibi olmanızı sağlayan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.
- Gayrimenkul Sertifikası yatırım modelinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak peşinat, taksit ve faiz gibi yükümlülükler bulunmuyor. Böylece, gayrimenkul yatırımı ve ev sahibi olmak farklı gelir grupları için erişilebilir hale geliyor.
- Tüm sertifikalar, hisse senetleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK), adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda dijital olarak güvenle saklanır.
HANGİ DAİRE İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKİYOR?
5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek.
Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise şöyle:
"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".
YATIRIM İÇİN ÜÇ FARKLI SEÇENEK
Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı işlem yöntemi sunuluyor.
1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.
2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.
3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görecek; yatırımcılar diledikleri anda alım-satım yapabilecek.
DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI LOT DAĞITIMI
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası toplamda 1 milyar 923 milyon 481 bin 733 lot dağıtacak.
DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HİSSE FİYATI
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için hisseler 7,59 TL fiyat ile borsada satılacak.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?
Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde talep toplanacak.
BIST KODU NEDİR?
Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile halka arza katılım sağlanabiliyor.
BIST İŞLEM TARİHİ NEDİR?
Halka arz takvimine göre; ilk BIST işlem tarihi 14 Ağustos 2025; BIST son işlem tarihi ise 3 Eylül 2029.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR?
Damla Kent Projesi halka arz büyüklüğü 21 milyar TL olarak açıklandı.
FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Projenin fon kullanımı İhraççı ve/veya TOKİ tarafından finansmanda kullanılacak.
PROJE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Halka arz takvimine göre projenin tahmini bitiş tarihi 9 Şubat 2029 olacak.